Прекращены полномочия депутата Мажилиса Динары Шукижановой

Мажилис, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия депутата от партии Respublica, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: parlam.kz

Ранее Динара Шукижанова подала заявление в ЦИК РК об освобождении от исполнения обязанностей по собственному желанию. Она отметила, что это решение было сложным.

«Я приняла сложное для себя решение – покинуть Мажилис и вернуться в регион на производство. Безусловно, все мои депутатские инициативы будут продолжены моими однопартийцами. Я остаюсь в партии Respublica в качестве сопредседателя и продолжу представлять интересы народа, бизнеса, но уже в другом, привычном для себя качестве. Уверена, что смогу принести больше пользы для экономики страны на производстве, развивая промышленность и привлекая в Казахстан новых инвесторов», - сказала Динара Шукижанова.

В свою очередь, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил депутата за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Динара Шукижанова была избрана депутатом Мажилиса Парламента РК в марте 2023 года по списку от партии Respublica. Являлась членом Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента.

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