Прекрасны, как весна

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Дина Боранбаева

Самые теплые поздравления от областного руководства принимали 500 жительниц края Жетысу, вносящих весомый вклад в развитие региона.

фото Дмитрия Ерофеева

Неутомимые труженицы, заботливые матери, хранительницы домашнего очага, активистки, делающие мир лучше и краше – сотни женщин со всех уголков региона собрались в Талдыкоргане, чтобы принять поздравления и благодарность от акима области Жетысу Бейбита Исабаева. На торжественном собрании, посвященном празднованию Международного женского дня, пяти жительницам края за трудовые заслуги были вручены благодарственные письма от имени Главы государства, десять многодетных матерей стали обладательницами подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», еще порядка двух десятков женщин получили благодарственные письма от руководства области.

– Во многом благодаря вам наша область по итогам прошлого года заняла лидирующие позиции по основным показателям социально-экономического развития, – подчерк­нул Бейбит Исабаев. – Проявляя добросовестность и ответственность, вы достигаете поставленных целей на производстве, государственной службе, в бизнесе, науке, несете службу в правоохранительных структурах. Вам нет равных в сфере образования, медицины, социальной защиты. И нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов. Выражаю всем вам искреннюю признательность за ежедневный созидательный труд, мудрость, терпение и поддержку.

Женщины составляют больше половины населения региона, и при этом практически каждая вторая из них проявляет экономическую активность. Также в Жетысу насчитывается порядка 21 тыс. многодетных мам. Особенно теплые слова признательности в этот день прозвучали в адрес представительниц старшего поколения, которые по сей день вносят посильный вклад в будущее страны. Отдельным подарком для всех собравшихся стала концертная программа с участием лучших творческих коллективов области.

Стоит подчеркнуть, что в канун празднования 8 Марта чествование прекрасной половины человечества прошло во всех городах и районах Жетысу.

#женщины #поздравления #область Жетысу #8 марта

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