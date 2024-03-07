Прекратить огонь, разрешить кризис

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Ануар Калмыков

Государства – члены ОИС призывают к немедленному прекращению огня в секторе Газа и к скорейшему разрешению палестино-израильского кризиса.

фото из архива "КП"

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принял участие в чрезвычайной сессии Совета министров иност­ранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященной ситуа­ции в Палестине.

В работе сессии, состоявшейся в Джидде, приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ОИС, в том числе Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании, Ирана, Турции, Марокко.

В ходе СМИД государства – члены ОИС призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и высказались за необходимость скорейшего разрешения палестино-израильского кризиса.

Выступая на встрече, Мурат Нуртлеу выразил особую тревогу в связи с затяжной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, выходом из которой может быть только скорейшее прекращение боевых действий. В этом контексте он предложил использовать возможности Исламской организации по продовольственной безопасности и агентства KazAID для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи жителям Газы.

Казахстан призвал активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопаснос­ти для всех жителей региона, что представляется особо важным в преддверии предстоящего священного месяца Рамадан.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана поприветствовал многосторонние посреднические усилия под руководством Катара и Египта по переговорам о прекращении огня и обмене заложниками между ХАМАС и Израилем. Он также высоко оценил роль Египта в эвакуации казахстанских граждан и членов их семей из Газы для последующей репатриации.

Мурат Нуртлеу подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.

Сессия СМИД ОИС в Джидде продемонстрировала солидарность мусульманских стран с палестинским народом и стремление предпринять активные действия по скорейшему прекращению конфликта. По итогам заседания была принята соответствующая резолюция.

В рамках визита в Саудовскую Аравию глава МИД РК провел на полях СМИД отдельные двусторонние встречи с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдаллой Али Аль-Яхьей, министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Тимоти Кабба, министром иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений и в рамках международных организаций, наметили перспективные направления взаимодействия.

Также Мурат Нуртлеу встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой, с которым обменялся мнениями по актуальным международным вопросам и текущей ситуации в исламском мире, а также обсудил дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и ОИС.

Еще одна встреча состоялась у главы МИД РК с президентом Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером. Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Казах­стана с ИБР, а также ход реализации ряда социально-экономических проектов, реализуемых в нашей стране при участии банка и его институтов.

Мурат Нуртлеу отметил, что наша страна придает важное значение сот­рудничеству с ИБР. Группой банка в нашей стране реализовано около 70 проектов на сумму более 1,6 млрд долларов. В свою очередь президент ИБР выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с Казахстаном и участие структуры в проектах, направленных на развитие казахстанской экономики.

#Израиль #МИД РК #Мурат Нуртлеу #Палестина #ОИС

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