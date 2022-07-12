Премьер-министр ответил на предложение снизить пенсионный возраст в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов ответил на предложение о снижении пенсионного возраста в стране. По словам главы Кабмина, это приведет к резкому сокращению выплат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.

Ранее к премьеру обратились депутаты. Они просили снизить время выхода на заслуженный отдых для женщин до 58 лет.

Премьер не согласился, объяснив, что это приведет к уменьшению объема вкладов.

Вместе с тем процесс повышения пенсионного возраста из-за роста продолжительности жизни наблюдается во многих странах, включая соседние Азербайджан, Армению, Россию и Беларусь.





