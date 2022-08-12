Премьер-министр поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста

Глава кабмина Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объем сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях. При этом большая часть произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге.

Так, при изучении динамики реализации сахара установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. В связи с этим АЗРК назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Для изменения сложившейся ситуации предлагается ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.

Премьер-министр поддержал озвученные подходы и дал ряд дополнительных поручений госорганам.

Глава Правительства поручил Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Агентству по финансовому мониторингу поручено детально проанализировать деятельность данного предприятия на предмет возможных нарушений.

Премьер также поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами регионов проработать вопрос использования части средств по «оборотной схеме» на закуп сырья отечественными сахарными заводами.