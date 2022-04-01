Правительство
Премьер-министр распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Согласно документу, в круг обязанностей Первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра включены вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ.

Также Роман Скляр курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, подготовки и прохождения отопительных сезонов, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, связи и другие.

За заместителем Премьер-министра Ералы Тугжановым закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики.

Также в круг координируемых вопросов входят взаимодействие государства и гражданского общества.

Заместитель Премьер-министра Мухтар Тлеуберди координирует вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и координация международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации Государственной границы РК, привлечения внешних инвестиций, расширения торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями.

В круг координируемых вопросов входят также международное сотрудничество в области миграции, деятельность межправительственных комиссий с зарубежными странами.

Заместитель Премьер-министра Бахыт Султанов курирует вопросы торговой политики, тарифной политики, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации.

Заместитель Премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий.

Также закреплены вопросы инвестиционной политики, статистики, развития проектного управления, снижения административных барьеров для предпринимателей (вопросы «Doing Business»), координации международных финансовых институтов.

В круг координирующих вопросов входят также демонополизация экономики, реформирование деятельности субъектов квазигосударственного сектора, рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса.


Источник: https://primeminister.kz/ru/news/alihan-smailov-podpisal-rasporyazhenie-o-raspredelenii-obyazannostey-mezhdu-zamestitelyami-premer-ministra-135835

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