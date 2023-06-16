Премьер обозначил ряд задач перед новым акимом ВКО

Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава Правительства выразил уверенность, что Ермек Кошербаев приложит все свои знания и опыт для развития Восточно-Казахстанской области.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Усть-Каменогорск для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Глава Правительства выразил уверенность, что новый аким приложит все свои знания и опыт для развития Восточно-Казахстанской области.

«Предстоит очень много работы, но, убежден, что Ермек Кошербаев справится со всеми вызовами», — сказал Алихан Смаилов.

Он обозначил важность дальнейшей работы по повышению благосостояния и качества жизни граждан, модернизации инфраструктуры, развитию региональной экономики. Также заострил внимание на необходимости поступательного развития региональной экономики.

При этом премьер-министр подчеркнул важность дальнейшей диверсификации экономики ВКО и создания новых рабочих мест.

«Для этого необходимо создавать соответствующие условия для инвесторов и уделить приоритетное внимание реализации индустриальных проектов, которые дадут импульс развитию всего региона», — отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, среди ключевых задач акимата — бесперебойное обеспечение жителей питьевой водой и электроснабжением, модернизация объектов социальной инфраструктуры, а также повышение качества местных дорог.

Отдельно глава Кабмина затронул тему решения проблем с теплоснабжением.

«Прошедшей зимой на Риддерской ТЭЦ был зарегистрирован 81 случай аварийных отключений котлоагрегатов. Жители города с начала холодов регулярно испытывали перебои с подачей тепла. Эти проблемы надо решить до наступления нового отопительного сезона. В этой связи перед акиматом области стоит задача обеспечить капитальный ремонт Риддерской ТЭЦ и стабильное прохождение предстоящей зимы в целом», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывает также экологическая обстановка в регионе. В частности, Усть-Каменогорск сегодня входит в число самых загрязненных в экологическом плане городов республики. Поэтому нужно вести модернизацию промышленных объектов для снижения вредных выбросов и увеличивать инвестиции на природоохранные мероприятия.

«В связи с последними трагическими событиями в области Абай необходимо особое внимание обратить на обеспечение пожарной безопасности. На ВКО приходится около 3 млн гектаров государственного лесного фонда, поэтому этот вопрос имеет большое значение», — подчеркнул глава Правительства.

 

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