Премьер объявил замечание главе KAZAKH INVEST

Глава Кабмина раскритиковал работу НК «KAZAKH INVEST» и акиматов за недоработки и препятствование реализации уже одобренных проектов. На сегодня из 25 проектов, направленных в регионы для реализации, активная работа ведется только по трем

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручения Президента о запуске нового инвестиционного цикла и увеличении объема качественных инвестиций с участием Генерального прокурора Берика Асылова, руководства Правительства, министров и акимов регионов, а также руководства ФНБ «Самрук-Казына», НИХ «Байтерек», НК «KAZAKH INVEST», НПП «Атамекен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Рассмотрена проводимая работа по линии Правительства, Генеральной прокуратуры, национальных компаний и иных организаций по созданию единой конструкции новой экосистемы сопровождения инвестиций.

«Президентом перед всеми госорганами и организациями поставлена задача нарастить приток качественных инвестиций и обеспечить реализацию прорывных проектов с высокой добавленной стоимостью. Актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Нам необходимо сообща создавать благоприятный инвестклимат, содействовать продуктивной работе и защищать права инвесторов, сопровождать важные для страны проекты на всех этапах реализации», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе совещания были рассмотрены меры по защите прав инвесторов и укреплению правовых механизмов сопровождения проектов. По поручению Главы государства Комитет по возврату незаконных активов ГП РК преобразован в Комитет по защите прав инвесторов, а функции Инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального прокурора.

Премьер-министр подчеркнул, что это серьезный шаг, который должен усилить правовую защищенность капитала в Казахстане. Правительству необходимо обеспечить полное взаимодействие с новым ведомством.

Генеральный прокурор Берик Асылов в свою очередь отметил, что инвест-прокуроры уже начали работу на местах. Решены проблемы почти 2 тыс. инвесторов и обеспечен запуск 250 проектов с созданием 25 тыс. рабочих мест. Вместе с тем имеются проблемные вопросы, которые следует решать сообща.

Министерству национальной экономики совместно с Министерством иностранных дел и Генеральной прокуратурой поручено в кратчайшие сроки завершить ревизию всех текущих инвестиционных проектов.

Олжас Бектенов отметил, что защита прав инвесторов и создание благоприятного инвестклимата – общая задача всех государственных органов, особенно тех, что находятся на передовой взаимодействия с бизнесом.

«Каждый иностранный или казахстанский инвестор должен быть уверен, что его интересы защищены, споры решаются объективно, а государственные институты действуют в рамках прозрачных и предсказуемых правил. Корень многих проблем кроется в бюрократии и затягивании процессов на местах. Недопустимо, когда инвестор, готовый вкладывать средства в нашу экономику, месяцами не может получить элементарные техусловия или правоустанавливающие документы. Это прямые потери для экономики страны», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр подверг критике деятельность НК «KAZAKH INVEST» и акиматов за недоработки и препятствование реализации уже одобренных проектов. На сегодня из 25 проектов, направленных в регионы для реализации, активная работа ведется только по трем. Председателю правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Султангали Кинжакулову объявлено замечание.

Руководитель Правительства поручил госорганам в трехдневный срок принять все необходимые решения по остальным инвестпроектам. В случае отсутствия конкретных результатов будет рассмотрена дисциплинарная ответственность виновных должностных лиц. Все материалы по фактам воспрепятствования деятельности инвесторов переданы в Генеральную прокуратуру.

