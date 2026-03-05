Премьер ознакомился с индустриальным развитием Акмолинской области

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию промышленного потенциала и улучшению инвестиционного климата в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Олжас Бектенов ознакомился с развитием индустриальной зоны Kokshe Industry в городе Кокшетау, предназначенной для проектов по переработке сельхозпродукции, легкой промышленности, машиностроению и производству строительных материалов. Премьер-министру были презентованы новые производства, реализуемые на территории ИЗ. Среди них – завод по выпуску кирпича ТОО «ММ Brick», комплекс по переработке масличных культур ТОО «Содружество Казахстан», проект по строительству казахстанско-китайского сухого порта (логистического терминала) АО «Кедентранссервис» и др.

Аким Кокшетау Ануар Кумпекеев доложил, что общая площадь индустриальной зоны составляет 600 га. В настоящее время реализуются проекты на сумму 22,7 млрд тенге с созданием 670 новых рабочих мест, ввод которых запланирован на 2026–2027 годы. До 2030 года предусмотрено привлечение порядка 40 инвестпроектов на сумму свыше 520 млрд тенге. Подчеркнута роль индустриальной зоны как ключевой платформы для привлечения инвестиций и запуска новых производств. Вместе с тем отмечена необходимость опережающего подведения инженерной и транспортной инфраструктуры.

На площадке ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» Премьер-министр осмотрел производственные мощности предприятия по выпуску сельскохозяйственной и коммунальной техники. О текущей деятельности и планах по развитию завода доложил генеральный директор Олег Балыбин. По итогам 2025 года предприятием произведено более 4 тыс. ед. техники на 65 млрд тенге. Реализована четвертая очередь проекта по расширению производства: инвестиции более 3 млрд тенге позволяют увеличить выпуск до 5 тыс. единиц в год, создать дополнительные рабочие места, повысить производительность и усилить кооперацию с отечественными поставщиками. В настоящее время на территории индустриальной зоны планируется проект расширения мощностей по производству сельскохозяйственной, специализированной и коммунальной техники до 6 тыс. ед. техники в год с общим объемом инвестиций до 10 млрд тенге. На сегодня на предприятии занято порядка 400 человек.

Премьер-министр отметил важность ускоренного запуска индустриальных проектов и повышения уровня локализации в машиностроении. Даны поручения министерствам промышленности и строительства, сельского хозяйства и акимату Акмолинской области обеспечить поддержку планов по расширению производства ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», своевременное подведение инфраструктуры и создание благоприятных условий для инвесторов на территории индустриальной зоны Kokshe Industry.

 

#регионы #развитие #Бектенов

