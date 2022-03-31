Образование
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения

Под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по вопросам переформатирования системы образования и обеспечения приоритета подготовки кадров под нужды экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Во исполнение поручения Главы государства был разработан и в 2020 году утвержден «Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан». Документ включен в программу повышения доходов населения до 2025 года и является основанием для прогнозирования рынка труда и профессиональных стандартов.

Атлас реализуется по 9 приоритетным направлениям: нефть и газ, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм, транспорт и логистика, машиностроение, горная металлургия и строительство.

В Казахстане зафиксировано 129 исчезающих профессий, 95 профессий находятся в процессе трансформации, появились 239 новых профессий (из них 37 - в отрасли нефти и газа, 32 - в энергетике, 11 - в машиностроении, 40 - в IT, и т.д.).

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что в системе обеспечения подготовки кадров участвуют представители государственных органов и ассоциаций работодателей.

Современный рынок труда требует оперативной адаптации образовательных учреждений, работников и работодателей к новым отраслям, профессиям и навыкам. Сообщается, что в 2022 году вузами РК разработана 91 инновационная программа, к 2025 году планируется довести это число до 200. Кроме того, увеличена доля государственного заказа на технические направления подготовки до 60%.

Вместе с тем, в т.г. 406 предприятий промышленности Казахстана шефствуют над 406 колледжами ТиПО. В 2021 году таких примеров было всего 51. Шефствующие предприятия входят в составы попечительских и индустриальных советов, помогают со стажировками педагогов, обеспечивают прохождение производственной практики учеников и принимают на себя определенные обязательства по трудоустройству выпускников.

В т.г. целевой госзаказ в Казахстане составил 10 тыс. заявок.

Увеличена доля госзаказа на технические направления подготовки в колледжах с 40% до 70%.

Кроме того, колледжи начали самостоятельно разрабатывать образовательные программы, согласованные с работодателями и шефствующими предприятиями.

Отмечено, что несмотря на разработку «Атласа профессий» и повышение потребностей рынка в специалистах технических специальностей, в Казахстане пока еще недостаточно развито прогнозирование потребностей в кадрах, текущие образовательные программы не в полной мере отражают изменения требований рынка труда и прогнозы по востребованности.

Для масштабного внедрения «Атласа профессий» предложено провести коррекцию образовательных программ учебных заведений, скорректировать размещение государственного заказа местных исполнительных органах в учреждениях образования.

Заслушав выступления и доклады участников заседания, Алихан Смаилов поручил внести в протокол ряд конкретных поручений, а также рассмотреть вопросы переформатирования системы образования в современных условиях на заседании Правительства РК.

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