Премьер поручил продлить срок действия СЭЗ в Алматы

Правительство
153

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего развития СЭЗ и инфраструктурной готовности как ключевого фактора инвестиционной привлекательности.

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию высокотехнологичных производств на территории СЭЗ «ПИТ «Алатау» в Алматы,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О планах по инфраструктурному обеспечению специальной экономической зоны доложил заместитель акима города Алматы Олжас Смагулов. СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау» развивается как площадка для высокотехнологичных производств и R&D. Ее участниками являются 203 компании. За весь период работы резиденты вложили порядка 399 млрд тенге инвестиций, создано 7,2 тыс. постоянных рабочих мест, произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 трлн тенге. На сегодня на территории СЭЗ реализуется 24 проекта стоимостью 265 млрд тенге с созданием порядка 1000 рабочих мест, в 2025 году запущены 6 проектов на 19 млрд тенге с созданием 355 рабочих мест.

По данным акимата города Алматы, СЭЗ фактически заполнена на 94%, свободные участки составляют 7,7 га, при этом срок функционирования ограничен концом 2027 года, что осложняет запуск капиталоемких и долгосрочных проектов и снижает привлекательность для инвесторов. В этой связи для сохранения темпов роста и реализации запланированных инициатив Премьер-министр поручил продлить срок действия СЭЗ и расширить ее территорию, а также дополнить перечень разрешенных видов деятельности с учетом задач по диверсификации и запуску новых высокотехнологичных производств.

В объявленный Президентом Год цифровизации и искусственного интеллекта надо создавать условия для запуска сверхтехнологичных проектов. Сюда входит и создание дополнительной инфраструктуры, включая подстанции и транспортные сети. СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау» как технологическая площадка уже загружена. Но с учетом высокого инвестиционного спроса нужно дальше развивать зону. Акимат совместно с администрацией СЭЗ для снижения зависимости от республиканского бюджета должны активно привлекать внебюджетные средства, сотрудничать с международными финансовыми организациями, — отметил Премьер-министр.

На базе производственной площадки NERO Group, расположенной на территории СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау», Премьер-министру доложили о развитии отечественного производства приборов учета. На сегодня производственная линейка предприятия включает системы и приборы учета тепла, воды, электроэнергии и газа. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд тенге, мощность – более 10 тыс. единиц в год. Создано 65 рабочих мест, общая численность персонала – 150 человек. Компания объединяет производственные и инженерные компетенции, включая разработку программного обеспечения для систем учета и мониторинга.

Учредитель NERO Group Ерлан Набиев представил комплексный проект локализации высокотехнологичных производств на 2025-2027 годы общей стоимостью порядка 44,8 млрд тенге. Инициатива предусматривает создание более 650 рабочих мест, расширение производственных площадей до 21 068 кв. м и запуск новых направлений, включая производство кабельной продукции и комплектующих, расширение выпуска газовых счетчиков, а также выпуск беспилотных систем и робототехники. Проект предполагает подготовку инженерных кадров: 60 человек в год по программам бакалавриата и до 200 человек по программам повышения квалификации. Также презентован проект научно-образовательного кластера Smart Energy с участием AУЭС и КазЦентра ЖКХ, предусматривающий интеграцию образования, науки и производства, внедрение дуального образования и подготовку инженерных кадров.

Планируется к реализации проект локализации производства образовательных и сервисных роботов на базе ИИ совместно с UBTECH Robotics (Китай). По данному направлению уже сформирован спрос, заключены офтейк-контракты на внедрение AI-лабораторий. Мощность – порядка 25 тыс. комплектов в год. Предполагается создание 80 рабочих мест с последующим увеличением. Помимо этого, Премьер-министру представлено цифровое решение компании для мониторинга теплоснабжения. Система автоматически собирает показания с общедомовых узлов учета и показывает их на веб-карте со «светофорной» аналитикой: где есть недогрев или перегрев, отклонения по потреблению тепла и расходу ГВС. Это позволяет диспетчерским службам и субъектам естественных монополий быстрее видеть проблемные адреса и оперативно реагировать. Решение уже внедрено в Караганде, Сатпаеве и Жезказгане. Ерлан Набиев отметил важность масштабирования инициативы и ее закрепления как обязательного цифрового контура контроля качества теплоснабжения для субъектов естественных монополий.

#Алматы #Бектенов #СЭЗ

