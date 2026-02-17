Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил высокий потенциал Казахстана в направлении производства продуктов питания. В качестве примера была приведена отечественная компания, на днях посещенная руководителем Правительства в ходе рабочей поездки по Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

- Результаты по производству продуктов питания у нас есть, но в этом направлении потенциал очень высок, внутренний рынок обеспечен не полностью. К примеру, я вчера посетил в Астане завод компании «Тәп-тәтті». Начинали с маленького кондитерского цеха и в течение 4-5 лет построили большой завод, где на сегодня работает 1,5 тыс. человек.

Мы должны поддерживать таких предпринимателей, говорить об их успехах. Заниматься бизнесом может не каждый. Именно талантливые предприниматели являются опорой любого государства. Это надо правильно понимать. Всем членам Правительства, акимам хочу сказать – такие бизнесмены есть в каждом регионе, оказывайте им необходимую поддержку, — подчеркнул Олжас Бектенов.