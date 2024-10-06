Премьер проголосовал на референдуме

Референдум
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Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов принял участие в общенациональном референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Руководитель правительства отдал свой голос на избирательном участке №61, расположенном во Дворце школьников им. Аль-Фараби.

В Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.

#АЭС #референдум #Олжас Бектенов

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