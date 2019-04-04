Премьер РК провел встречу с руководителями крупнейших американских сельскохозяйственных компаний
Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с руководителями крупнейших американских сельскохозяйственных компаний: президентом Tyson Foods С. Стоуффером, президентом Valmont Irrigation М. Леонардом, вице-президентом AGCO Т. Уилки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в США в 2018 году.
На сегодня ведется проработка реализации новых совместных проектов по строительству мясоперерабатывающего комбината мощностью до 2000 голов КРС в смену, откормочного центра, рыбоводческого комплекса, агробизнеспарка, завода по производству ирригационных систем. Все проекты будут оснащены передовыми технологиями, отвечающими мировым стандартам.
Представители компаний отметили прогресс в развитии агропромышленного Казахстана и подчеркнули большой потенциал совместного производства. Выгодное географическое положение Казахстана открывает перед компаниями новые рынки сбыта, в том числе в страны ЕАЭС, Центральной Азии и КНР.
Премьер-Министр РК А. Мамин, в свою очередь, сообщил, что Правительством Казахстана будет оказана всесторонняя поддержка казахстанско-американского сотрудничества в агропромышленном секторе.
Во встрече приняли участие Посол США в РК У. Мозер, Посол РК в США Е. Казыханов, министр сельского хозяйства С. Омаров и другие.