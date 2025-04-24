Сегодня, 24 апреля, вышла в общереспубликанский прокат трагикомедия «Кызыл дамбал»(«Красные шаровары») казахстанского режиссера Амира Каракулова, посвященная теме мужского харрасмента и коррупции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено съемочной группой

По сюжету несколько молодых женщин, пострадавших от сексуальных домогательств на работе, бытового насилия дома, кражи невест, принудительной выдаче замуж, - создают банду мстительниц «Кызыл дамбал» во главе с сиротой Асель. Все это разворачивается на фоне коррупционного скандала вокруг продажи земли.

По словам режиссера, события, рассказанные в фильме, основаны на реальных событиях.

«Фишкой» «Кызыл дамбала» является то, что все эти проблемы рассказаны не с позиции жертвы, а мстительниц, изобретающих для мужчин разные позорные наказание - своего рода «месть неуловимого Зорро» за всех обиженных и униженных женщин.

По словам киноведа Гульнары Абикеевой, это яркое необычное кино, будет востребовано не только зрителем, а также, благодаря своей неординарности, и на фестивалях.