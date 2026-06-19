Диснеевский мультфильм «История игрушек 5» продублировали на казахский язык

В специальном шоу приняли участие общественные деятели, предприниматели и депутаты, актеры дубляжа и блогеры, представители СМИ.

Цель мероприятия - поддержка качественного контента на казахском языке.

Адаптация фильмов для аудитории из разных стран и дублирование на местные языки - давняя практика в Disney. Ежегодно компания разрабатывает версии своих фильмов на более чем 40 языках. За последние три года Disney выпустила «Головоломка 2», «Моана 2», «Муфаса. Король Лев» и др. Было осуществлен дубляж на казахский язык более 10 фильмов.

Фильм «История игрушек 5» озвучили Абильмансур Сериков, Бота Мия, Асан Мажи, Зарина Кармен, Шах-Мурат Ордабаев, режиссер дубляжа на казахском языке – Шах-Мурат Ордабаев.

Президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы отметил рост спроса на контент на государственном языке.

«В последние годы наблюдается значительный рост интереса к фильмам на казахском языке. В кинотеатрах увеличилось количество зрителей, посещающих сеансы на казахском языке, родители стали чаще приводить своих детей. Это важное изменение, отражающее формирование рынка контента. Я думаю, что постоянные инвестиции мировых студий в дубляж также являются результатом этого спроса. Поэтому призываем поддержать фильмы на казахском языке», - сказал Рауан Кенжеханулы.

С 18 июня анимационный фильм «История игрушек 5» показывают в кинотеатрах на казахском языке.

Мультфиль затрагивает темы детской зависимости от гаджетов и эмоциональной связи в эпоху цифровых технологий.