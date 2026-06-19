Диснеевский мультфильм «История игрушек 5» продублировали на казахский язык

Кино

В Астане прошел закрытый показ анимационного фильма Disney&Pixar «История игрушек 5» на казахском языке, организованный Международным обществом «Қазақ тілі».

В специальном шоу приняли участие общественные деятели, предприниматели и депутаты, актеры дубляжа и блогеры, представители СМИ.

Цель мероприятия - поддержка качественного контента на казахском языке.

Адаптация фильмов для аудитории из разных стран и дублирование на местные языки - давняя практика в Disney. Ежегодно компания разрабатывает версии своих фильмов на более чем 40 языках. За последние три года Disney выпустила «Головоломка 2», «Моана 2», «Муфаса. Король Лев» и др. Было осуществлен дубляж на казахский язык более 10 фильмов.

Фильм «История игрушек 5» озвучили Абильмансур Сериков, Бота Мия, Асан Мажи, Зарина Кармен, Шах-Мурат Ордабаев,  режиссер дубляжа на казахском языке – Шах-Мурат Ордабаев.

Президент Международного общества «Қазақ тілі»  Рауан Кенжеханулы отметил рост спроса на контент на государственном языке.

«В последние годы наблюдается значительный рост интереса к фильмам на казахском языке. В кинотеатрах увеличилось количество зрителей, посещающих сеансы на казахском языке, родители стали чаще приводить своих детей.  Это важное изменение, отражающее формирование рынка контента. Я думаю, что постоянные инвестиции мировых студий в дубляж  также являются результатом этого спроса. Поэтому призываем поддержать фильмы на казахском языке», - сказал Рауан Кенжеханулы.

С 18 июня анимационный фильм «История игрушек 5» показывают в кинотеатрах на казахском языке.

Мультфиль затрагивает темы детской зависимости от гаджетов и эмоциональной связи в эпоху цифровых технологий. 

#казахский язык #дубляж #мульфильм

Популярное

Все
Спасибо за жизнь
Возрождение отрасли
Когда труд приносит радость
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Наскальное послание из глубины веков
Домбра Жамбыла – в дар музею
Там, где реальность переплетается со сказкой
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Город с особым характером
Это не игрушка!
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Настоящая династия
Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»
Робототерапия вместо лекарств
Возвращение
У дружбы четыре лапы
Не надо печалиться
Шаг в медицину будущего
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Подземные хроники Кангюя
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

Трейлер нового «Человека-паука» взорвал интернет
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Состоялась премьера тизер-трейлера мультфильма «Шрек 5»
Механизм предпрокатной экспертизы фильмов внедряют в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]