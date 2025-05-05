Премьеры трех балетов представят в рамках фестиваля «Опералия - 2025» в Астане

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

Премьеры сразу трех легендарных одноактных балетов выдающегося французского хореографа Ролана Пети – «Арлезианка», «Юноша и Смерть» и «Кармен» пройдут при поддержке Минкультуры 16 и 17 мая на сцене театра «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Спектакли будут представлены в рамках международного фестиваля «Опералия - 2025» по инициативе художественного руководителя балетной труппы народной артистки России Алтынай Асылмуратовой.

Все три балета в «Астана Опера» воплощаются при участии звездной международной команды. Музыкальная часть доверена дирижеру-постановщику Элмару Бурибаеву. Хореографию Р. Пети переносят на сцену столичного театра балетмейстер-постановщик Луиджи Бонино (Италия) и балетный педагог, работающая с кордебалетом, Джиллиан Уиттингем (Великобритания), художник по свету Жан-Мишель Дезире, сценографы Рене Аллио, Жорж Вакевич, Антони Клаве, художники по костюмам Кристин Лорен, Варвара Каринская, Антони Клаве, а также координатор по пошиву костюмов – Аурелия Лион и ассистенты художников - Дарига Тайшикова, Гульмира Исемгазиева.

Балеты объединены любовной тематикой. «Арлезианка» – балет-психодрама повествует о трагической любви мечтательного юноши Фредерика к загадочной женщине из Арля – городе на юге Франции. Сама арлезианка на сцене не появляется: она – незримый, но всепоглощающий образ, который сводит героя с ума. Его страсть настолько сильна, что даже искренние чувства крестьянки Виветты не могут спасти его от гибельного наваждения.

Следующий балет «Юноша и Смерть» – философская притча, рожденная в послевоенном Париже, где царили экзистенциальные настроения. Бедный художник, измученный одиночеством, ждет свою возлюбленную. Но вместо нее приходит Смерть – холодная, насмешливая, неотвратимая. Финал – один из самых сильных в истории балета: герой вешается, но даже в смерти не может убежать от своей преследовательницы.

«Кармен» завершает триаду контрастом. Это балет страстный, смелый, театральный. В нем нет надрыва, как в двух предыдущих, но есть огонь, темперамент, игра на грани. Он требует от исполнителей уверенности, харизмы и внутреннего магнетизма.   

Во время подготовки к предстоящим спектаклям на сцене «Астана Опера» балетмейстер-постановщик Луиджи Бонино с особым теплом отозвался о казахстанской труппе.

«Работать с артистами «Астана Опера» – большое удовольствие. Каждый приезд сюда для меня как возвращение домой. Особое место в моем сердце занимает Алтынай Асылмуратова – великолепный руководитель, тонко чувствующий как искусство, так и людей. Я давно ее знаю и бесконечно уважаю. Артисты театра по-настоящему вдохновляют. Каждый из них обладает уникальной энергетикой.

Особенно хочу отметить Султанбека Гумара – впервые работаем вместе, я вижу в нем мощный внутренний свет, огромный потенциал. А Бактияр Адамжан – это гордость. Рад, что именно я представил его итальянским коллегам: сегодня он блистает на мировых сценах, и всегда с гордостью подчеркивает, что он из «Астана Опера». Благодаря ему имя театра звучит в Европе и это важно», – рассказывает после репетиции Луиджи Бонино.

По его словам, балеты Ролана Пети, такие как «Кармен» и «Юноша и Смерть», уже живая классика. Несмотря на годы, они не теряют ни силы, ни актуальности. Для Пети важен был как танец, так и личность артиста, его внутренний мир. Это он постарался донести до труппы. 

Джиллиан Уиттингем поддержала мнение коллеги, подчеркнув прочную основу труппы и постоянный рост артистизма.

«У артистов сильная техника. Для любой труппы постоянная практика жизненно важна. Чем больше артисты соприкасаются с работами всемирно известных хореографов, тем больше они растут. В частности, мужской состав демонстрирует превосходные технические способности. Как только мы начинаем работать над более сложными аспектами балетов, они справляются с этим с полной уверенностью. У них значительный прогресс с точки зрения артистизма и сценического обаяния.

Балеты, над которыми мы сейчас работаем, полностью отличаются от классического репертуара, к которому они привыкли. Хотя труппа уже имеет богатую традицию классического балета, творчество Ролана Пети стоит особняком. Он бросает вызов общепринятым принципам, выходя за рамки жесткой выстроенности и технического совершенства», – продолжила она.

Также Джиллиан Уиттингем добавила, что в хореографии Пети каждый танцовщик должен выходить индивидуально и по-настоящему выражать себя. Это другой способ раскрываться, и отрадно видеть, как они справляются с этим вызовом.

Начало спектаклей в 19:00, в 18:00.

#Астана #фестиваль #балет #премьера #Опералия

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