Преодолеть страхи и стереотипы: политолог о референдуме по строительству АЭС

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По мнению политолога, в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» затрагиваются различные социально-экономические вопросы и другие резонансные темы, которые дискутируются в обществе. Среди них особенно выделятся развитие системы медстрахования и совершенствование деятельности госаппарата.

Эксперт считает, что процесс реформирования постепенно набирает обороты, мы видим как меняется поведение чиновников и уровень их ответственности перед гражданами. Важным вопросом с точки зрения реализации политических реформ является окончательный переход на выборную систему в отношении акимов районов и городов.

«Данная идея зародилась на заседаниях Национального совета общественного доверия. Она была поддержана главой государства и в прошлом году реализовалась в пилотном режиме. Сейчас этот эксперимент признан успешным. Теперь мы окончательно переходим к выборности акимов районов. Думаю, что это чрезвычайно важное решение, что и отражается на жизни граждан. Любое решение акима района люди будут испытывать на себе. Наверное, это и будет новым шагом в развитии электоральной культуры. Граждане будут учится выбирать себе муниципальную власть и требовать исполнения принятых предвыборных обязательств. Это важнейший шаг в построении новой модели взаимоотношений между властью и обществом», – уточнил спикер.

Кроме того, Талгат Калиев высказался по поводу проведения общенародного референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября. По его словам, обсуждение вопроса строительства АЭС можно назвать судьбоносным с точки зрения преодоления энергодефицита, который испытывает республика.

Таким образом, важно преодолеть фобии, которые могут присутствовать у определенной части населения, что связано с памятью о семипалатинских ядерных испытаниях и Чернобыле. Соответственно, у некоторых граждан слово «атомный» до сих пор вызывает резкое отторжение, хотя сегодня ядерная энергетика является одной из самых безопасных и чистых в мире.

«Каждому казахстанцу необходимо предварительно ознакомиться и со статисткой с технологией работы атомных электростанций, не опираясь на стереотипы и предрассудки. Так станет очевидно смогли ли мы преодолеть свои страхи и стереотипы или по-прежнему находимся в их плену. Думаю, что до 6 октября времени вполне достаточно, технически организовать референдум несложно. Что касается разъяснительной работы, то дискуссия на эту тему длится достаточно давно. Мы должны определиться с выбором. Информации достаточно, поэтому каждый может найти для себя ответ на любой интересующий его вопрос. До 6 октября необходимо взвесить все «за» и «против» и принять соответствующее решение», – отметил политолог.

Также он добавил, что этот референдум станет одним свидетельством практической реализации концепции «Слышашего государства» с реальным учетом мнения населения.