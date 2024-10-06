Преподаватель Академии Национальной гвардии признан «Лучшим учителем 2024 года»

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рядовой ТАЛАПКЕР М.Е.

Учителей, несущих свет и мудрость,

Наставников, чей труд неоценим,

Мы прославляем  каждую минуту,

И бесконечно Вас благодарим!

Спасибо Вам, примите поздравления!

Пусть все мечты, желания сбываются,

Вам рукоплещут, Вами восхищаются!

Творящим сердцем и душою посвящается...

Фото: пресс-служба Академии Национальной гвардии РК

День учителя в Казахстане традиционно отмечают в первое воскресенье октября. Этот праздник – возможность выразить глубокую признательность педагогам, чьи знания и преданность профессии оставляют значительный след в судьбе каждого ученика. В Казахстане День учителя проходит с торжествами, и каждое учебное заведение, от школы до университета, наполняется атмосферой благодарности и уважения.

4 октября 2024 года, в преддверии этого знаменательного дня, на территории Академии Национальной гвардии Республики Казахстан состоялась церемония чествования лучших преподавателей кафедр за 2023-2024 учебный год. Завершающим аккордом мероприятия стало определение победителя среди них – того, кто заслуженно получил звание лучшего преподавателя Академии.

Наивысшая награда для педагога – это всегда искренние слова признательности от учеников. В фойе клуба Академии была создана красочная экспозиция с поздравлениями от курсантов. Особый колорит придавали мероприятию фотовыставка, посвящённая профессорско-преподавательскому составу, а также выставка научных работ, статей и книг, написанных педагогами. Видеопоздравления от офицеров и курсантов транслировались на больших экранах, создавая уникальную атмосферу торжества и уважения к труду учителя.

Церемония награждения была организована по аналогии с вручением знаменитой премии "Оскар". Красная дорожка, цветочные композиции, вскрытие конвертов командованием и почётными ветеранами Академии, объявление имен победителей – всё это делало мероприятие не только официальным, но и по-настоящему праздничным. Кульминацией церемонии стало вручение статуэтки лучшему преподавателю Академии, символизирующей его выдающиеся заслуги и профессионализм.

Конечно, через страницы газеты невозможно передать всю полноту эмоций и торжественность момента. Яркие видеоряды, звуки аплодисментов при объявлении имен победителей, радость и гордость в глазах педагогов и курсантов – всё это осталось в памяти участников события. Но важнее всего – имена тех, кто своим трудом заслужил признание и благодарность.

Победителем в номинации «Лучший методист» на кафедре тактики и общевоинских дисциплин стал начальник цикла майор Жамалбеков Айдос Зайнуддинович. Майор Жамалбеков Айдос Зайнуддинович, является старшим преподавателем (РХБ защиты) цикла общевоинских дисциплин кафедры тактики и общевоинских дисциплин. Под его руководством в рамках работы военно-научного кружка курсанты участвовали в конкурсе «Лучшая научная работа» среди курсантов Академии и заняли 2 место, заключительном туре в МВД Республики Казахстан, где соответственно занял 3 место. Автор более 5 учебной и учебно – методической пособии, а также более 7 методической рекомендации в области радиационной, химической и биологической защиты.

В номинации «Лучший преподаватель-исследователь» на кафедре общеобразовательных дисциплин  стала майор Белоусова Наталья Анатальевна. Майор Белоусова Наталья Анатольевна – с 2003 года преподаватель в Академии Национальной гвардии (тогда – Военном училище), ее педагогический стаж насчитывает белее 20 лет. Многие ее ученики уже сами стали преподавателями, защитили докторские диссертации, занимают руководящие должности, командуют батальонами и ротами.  В 2012 году окончила магистратуру с красным дипломом, в 2023 – Аспирантуру по специальности «Философская антропология, философия культуры и религиоведение». Работает над написанием диссертации на соискание степени кандидата философских наук. За свою профессиональную деятельность написала множество научных статей. Под ее руководством курсанты регулярно принимают участие в международных и республиканских научных олимпиадах, конкурсах, занимая призовые места.

В номинации «Лучший преподаватель-наставник» на кафедре физической подготовки и спорта стал подполковник Бримжанов Мирас Сагатович. Подполковник Бримжанов Мирас Сагатович, является тренером сборной команды академии по рукопашному бою. Под его руководством подготовлен 1 – мастер спорта международного класса, 5 мастеров спорта РК, более 30 кандидатов в мастера спорта. Среди воспитанников - победитель кубка Мира, призер чемпионата Азии, призеры чемпионата Мира, чемпионы и призеры чемпионатов Республики Казахстан. По совместительству является старшим тренером Северо-Казахстанской области по рукопашному бою, тренер высшей категории высшей квалификации.

В номинации «Лучший преподаватель-руководитель ВНК» на кафедре вооружения и стрельбы стал подполковник Серикбаев Асхат Серикбаевич. Подполковник Серикбаев А.С. в должности преподавателя кафедры вооружения и стрельбы Академии Национальной гвардии Республики Казахстан с 2019 года. Активно участвует в совершенствовании учебно-материальной базы кафедры вооружения и стрельбы и войскового стрельбища. При проведении военно-научной работы с курсантами подготовлены:

- устройство для сбора стрелянных гильз магнитно-улавливающим способом;

- разработка командирского ящика для обучения приемам и правилам стрельбы из самозарядного пистолета;

- внедрение в общественную жизнь инстаграм кафедры опубликование публикаций, позволяет использовать материал при проведении занятий по огневой подготовке. Курсанты под руководством преподавателей кафедры вооружения и стрельбы разрабатывают необходимый контент.

И вот когда объявлены все победители кафедр, слово для объявления победителя Академии и вручения ему диплома и Кубка в виде статуэтки право объявить имя победителя и вручить ему диплом и статуэтку, было предоставлено первому заместителю начальника — начальнику штаба Академии Национальной гвардии полковнику Аскару Кайратовичу Файзулину.

С гордостью и радостью полковник Мурат Найманович Байбусинов был объявлен победителем в конкурсе «Лучший преподаватель Академии Национальной гвардии Республики Казахстан 2024 года»!

В своей ответной речи Мурат Найманович выразил искреннюю благодарность руководству Академии и своим коллегам по кафедре за оказанное доверие и признание его педагогической деятельности.

"Эта победа - результат совместной плодотворной работы с магистрантами. Без них я бы не смог одержать победу. Хочу выразить огромную благодарность командованию Академии за предоставленную возможность и коллективу" - говорит Мурат Найманович.

Полковник Мурат Байбусинов, родом из Северо-Казахстанской области, является выдающейся личностью в сфере военно-образовательной деятельности Республики Казахстан. Он окончил Высшее военное училище ВВ МВД РК в 2001 году, став выпускником первого набора, который в настоящее время преобразовано в Академию Национальной гвардии Республики Казахстан. В 2008 году завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил Россиской Федерации, что укрепило его профессиональную подготовку и расширило горизонты военного знания.

На протяжении своей карьеры полковник Байбусинов проявил себя как высококвалифицированный преподаватель и лидер. С 2008 по 2016 годы он занимал должность старшего преподавателя военно-инженерной подготовки цикла общевоинских дисциплин в Военном институте Национальной гвардии, где успешно обучал будущих офицеров основам тактики и инженерного дела. В 2016 году его назначили начальником цикла общевоинских дисциплин в Академии НГ, где он продолжил развивать учебные программы до июля 2022 года.

С июля 2022 года по февраль 2023 года полковник Байбусинов работал старшим преподавателем на кафедре оперативного искусства и тактики, а затем снова возглавил цикл, что подтверждает его высокий профессиональный статус и доверие со стороны руководства Академии. В 2017 году он был избран членом Академии Педагогических Наук Казахстана, что стало признанием его значительного вклада в развитие образовательного процесса и военно-научной работы в стране.

Полковник Байбусинов активно участвует в организации и проведении научно-теоретических и практических конференций как в Казахстане, так и за его пределами. Он принимает творческое участие в организации военно-научной работы учебного заведения и руководит исследовательскими проектами магистрантов, способствуя их профессиональному развитию. Его публикации, включая работы в международных теоретических конференциях и рецензируемых журналах Национальной гвардии, подчеркивают его стремление делиться знаниями и опытом с широкой аудиторией.

На сегодняшний день полковник Байбусинов активно занимается научной и учебно-методической деятельностью, исследуя актуальные проблемы служебно-боевой деятельности Национальной гвардии Республики Казахстан. Его авторское портфолио включает более 84 научных и учебно-методических труда, среди которых 10 учебных пособий, что говорит о его настойчивости в совершенствовании образовательных методов и материалов. Полковник Байбусинов продолжает стремиться к повышению своих профессиональных качеств и педагогического мастерства, тем самым внося весомый вклад в подготовку нового поколения офицеров.

Мурат Найманович Байбусинов — настоящий представитель старой школы педагогов, которая всегда идет в ногу со временем. Он всегда относится с заботой к курсантам. На таких людей, действительно, хочется равняться.

А второе и третье почетные места в конкурсе были заслуженно присуждены следующим участникам:

За занятое второе место был награжден преподаватель кафедры тактики служебно-боевого применения, подполковник Чеботарев Артем Николаевич. Его вклад и мастерство в конкурсе получили высокую оценку жюри.

Третье место было присуждено преподавателю цикла воспитательной и социально-правовой работы кафедры военной педагогики и психологии, служащему Митяеву Александру Ильичу. Его профессионализм и педагогическое мастерство также оказались на высоком уровне.

Оба участника продемонстрировали глубокие знания и высокую компетенцию в своих областях, что позволило им занять почетные места в конкурсе.

В свою очередь добавим, что для личного состава и ветеранов на торжественном мероприятии на сцене выступили Солистка областной филармонии им. Ақан Сері, обладатель нагрудного знака «Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері» и ордена «Құрмет» Дамеш Курманкина с песней «Қуанышың көп болсын», Ансамбль танца «Мәңгілік» областной филармонии имени Ақан сері с танцем «Қара жорға». Художественный руководитель-Михаил Лахтин, обладатель нагрудного знака «Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері» и ордена «Құрмет», Военный оркестр Академии Национальной гвардии, КВН «Академия ұландары», член международного и республиканского союза поэтов, обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Жумабек Рахимов с песней «Ұстаздар», а закончил концетную программу певица областной филармонии имени Ақан Сері, обладатель нагрудного знака «Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері» и ордена «Құрмет» Дамеш Курманкина с песней «Ұстазым», которую подпевали все участники конкурса и благодарная аудитория.

Остается только поздравить с профессиональным праздником – Днем учителя, выражая при этом огромную благодарность за нелегкую, но такую нужную и прекрасную работу и пожелать нашим преподавателям крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших творческих успехов во благо процветания нашей Родины – Республики Казахстан!

#награда #Нацгвардия #деньучителя

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