Запущена республиканская программа по внедрению ИИ в систему технического и профессионального образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане начала работу новая республиканская программа, направленная на применение инструментов искусственного интеллекта (AI) в системе технического и профессионального образования. Проект реализуется некоммерческим акционерным обществом «Talap» Минпросвещения в партнёрстве с компаниями, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, в рамках программы в столице состоялось официальное открытие бесплатных курсов повышения квалификации на тему «Инструменты искусственного интеллекта в образовательном процессе: повышение эффективности обучения». Инициатива предназначена для преподавателей колледжей, не являющихся IT-специалистами, и охватывает Астану, а также Акмолинскую и Карагандинскую области.

«Основная цель проекта – развитие цифровых и технологических компетенций педагогов, а также обучение эффективному применению инструментов искусственного интеллекта в учебном процессе. Образовательная программа рассчитана на 10 недель и проводится в гибридном формате. Участники смогут совмещать теоретические знания с практикой на современных виртуальных платформах и совершенствовать свои практические навыки», – говорится в публикации.

Ключевая особенность программы – её практическая направленность. Слушатели получат возможность прослушать лекции экспертов, получивших образование в ведущих университетах мира, а также обменяться опытом с представителями международных технологических компаний. На заключительном этапе будет организован Hackathon Battle, направленный на разработку AI-проектов для сферы образования и бизнеса.

Участникам, успешно завершившим обучение и защитившим свои проекты, будут вручены официальные сертификаты НАО «Talap».