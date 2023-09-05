Крупную наркосделку на Каспии сорвал КНБ РК – видео спецоперации

Комитет национальной безопасности РК пресек канал контрабанды наркотиков из ближневосточного региона в Казахстан через акваторию Каспия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: пресс-служба КНБ РК

«3 сентября 2023 года в Мангистауской области в ходе наркосделки задержали группу людей, в том числе иностранцев, незаконно пересекших государственную границу на скоростных маломерных катерах.

Изъято 15 кг опия, 20 кг гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика «трамадол», а также технические средства связи и навигации», – проинформировали в КНБ.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».