Пресечены хищения с алюминиевого завода и предприятия «Казахмыса»

Криминал
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В совершении преступлений изобличены сами работники

Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП департамента полиции Павлодарской области выявили схему хищения металла с территории алюминиевого завода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По подозрению в совершении преступлений изобличены работники самого предприятия. Их противоправная деятельность задокументирована в результате оперативной разработки. Фигуранты задержаны с поличным при попытке вывоза очередной партии металла. Действиями злоумышленников предприятию нанесен ущерб в сумме 30 млн тенге. Уголовное дело расследуется по нескольким эпизодам краж.

В области Улытау УБОП совместно со службой безопасности корпорации «Казахмыс» задержаны две группы из числа работников указанного предприятия, которые организовали схему хищения товарно-материальных ценностей.

«В первом случае одним из участников группы является начальник участка. Они совершили хищение имущества предприятия на сумму более 16 млн тенге. Во второй группе соучастником преступлений является руководитель одного из управлений корпорации. Похищенное они вывозили с территории предприятия путем подделки документов. По указанным фактам в отношении фигурантов оперативниками собраны неопровержимые доказательства их причастности к противоправной деятельности. Все подозреваемые задержаны», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Досудебные расследования проводятся по фактам краж, совершенных в группе лиц по предварительному сговору.

«Необходимо отметить, что лидер и участники одной из группировок, задержанных в 2023 году за организацию хищения имущества АО «Qarmet», осуждены к длительными срокам лишения свободы. Завершены расследования в отношении двух других организованных преступных групп, также причастных к хищениям с указанного предприятия. Уголовные дела направлены в суд. Работа по пресечению криминальной деятельности ОПГ на крупных объектах промышленности находится на контроле Министерства внутренних дел», — добавил спикер.

 

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