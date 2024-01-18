Преступная группа мошенников задержана в Павлодарской области

Они завладели 25 млн тенге казахстанцев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
Сообщается, что преступная группа на протяжении длительного времени, входя в доверительные отношения с жителями города Аксу, в том числе, с работниками Аксуского завода ферросплавов, под предлогом оказания различной помощи, завладели крупной суммой денег.
В преступную группу входили двое жителей Аксу. Задержание проведено оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью областного полицейского ведомства при координации прокуратуры Павлодарской области.
«Установлено, что задержанные подозреваются в шести фактах мошенничества с суммой ущерба более 25 млн тенге. Также проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным фактам. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в ИВС города Аксу, – сообщил исполняющий обязанности начальника УБОП ДП области Диас Кадыров.