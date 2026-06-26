Преступный бизнес на Маркаколе

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в Маркакольском районе сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с облдепартаментом Комитета национальной безопасности выявили группу из шести человек в возрасте от 23 до 50 лет, добывавших на заповедном озере краснокнижного ленка, или, как его называет местное население, ускуча. В ходе обысков, проведенных в селах Маркаколь и Урунхайка, изъято более 700 кг ускуча и хариуса, а также свыше 200 литров красной икры ускуча. Кроме того, найдены сети, снасти, приспособ­ления для зимнего лова, радиостанции, боеприпасы.

«По данным фактам начаты досудебные расследования, – рассказали в департаменте. – Подозреваемые с санкции суда помещены под домашний арест, выявляются каналы сбыта продукции».

Как напомнили полицейские, незаконная добыча рыбы, внесенной в Красную книгу, является преступлением в сфере природных ресурсов и влечет серьезные финансовые санкции. В частности, за вылов редких и исчезающих видов предусмотрено возмещение ущерба в 300 МРП, или 1,3 млн тенге за одну рыбу, за каждый килограмм икры – до 100 МРП, или 423,5 тыс. тенге. Эти суммы взыскиваются дополнительно к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет.

Озеро Маркаколь имеет статус особо охраняемой природной территории. Оно входит в состав Маркакольского государственного природного заповедника, созданного в 1976 году. На высокогорном озере запрещены любая хозяйственная деятельность, промышленный лов, массовый дикий туризм. Маркаколь – единственный в мире водоем, где обитает эндемичный подвид ленка – ускуч.