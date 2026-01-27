В Комитете экологического регулирования и контроля Минэкологии отреагировали на ситуацию с неприятным запахом в городском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 25 января в Департамент экологии по Атырауской области поступили жалобы от жителей населённых пунктов Алгабас и Сая, расположенных рядом с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, на резкий запах серы в воздухе.

В ответ на обращения жителей специалисты лабораторно-аналитического отдела Департамента провели замеры воздуха. Также мониторинг проводился филиалом РГП «Казгидромет».

По результатам исследований в нескольких районах города Атырау были зафиксированы превышения допустимых уровней загрязняющих веществ — сероводорода и угарного газа. Особенно высокие показатели зафиксированы:

- в селе Таскала – превышение в 17,5 раза;

- в районе Химпосёлка – превышение в 36 раз;

- на территории, прилегающей к селу Таскала – в 15 раз.

Эти участки расположены в непосредственной близости от Атырауского НПЗ. В момент отбора проб наблюдалось северо-восточное направление ветра и высокая влажность, что могло способствовать распространению запаха в жилые зоны.

В настоящее время ведется работа по открытию внеплановой проверки в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». О принятых мерах будет сообщено дополнительно