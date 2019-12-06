Презентован придорожный туалет нового типа за 23 миллиона тенге
Екатерина Елисеева
Недавно стало известно, что на республиканских трассах начинают устанавливать новые придорожные туалеты, которые стоят более 20 миллионов тенге каждый, а также новые пункты придорожного сервиса. Для журналистов провели презентацию таких объектов, расположенных на трассе Нур-Султан – Щучинск. Корреспонденты Kazpravda.kz также смогли лично ознакомиться с их благоустройством.
Павильон-сервис нового типа "Kazway" по трассе Нур-Султан – Щучинск находится в 29 километрах от столицы. Тут же расположена карта, на которой отмечено местонахождение всех остальных пунктов придорожного сервиса этой трассы.
Заместитель директора филиала дирекции платных автомобильных дорог НК "Казавтожол" Ерлан Рысбеков рассказал, что в таком павильоне по-умолчанию есть теплый туалет, кофе-машина, вафельница, инфракрасные обогреватели, компьютер, а также камеры видеонаблюдения. Все это в совокупности стоит более 20 миллионов тенге.
Он отметил, что на трассе Нур-Султан – Щучинск расположено пять таких павильонов, в обоих направлениях. Кроме того, на трассе работают павильоны старого образца (шесть штук), которые были установлены в 2014 году.
"Там также есть теплые туалеты и торговые точки. Они сданы в аренду, но располагают не таким современным оборудованием. Всего на трассе 19 теплых туалетов, включая те, которые расположены на АЗС и в кафе. Они пускают к себе автолюбителей бесплатно, мы по данному направлению отрабатываем вместе с местными исполнительными органами. Приезжаем и проверяем эти объекты на соответствие всем требованиям. Случаев, чтобы владельцы этих пунктов взимали плату за пользование теплыми туалетами не зафиксировано", – продолжил Ерлан Рысбеков.
Ерлан Рысбеков также рассказал, что пункты "Kazway" работают круглосуточно и отметил, что люди, работающие тут, являются жителями близлежащих районов.
"Например, Азамат – частный предприниматель (арендует данный павильон-сервис – прим. автора), который проживает в поселке Шортанды. Арендатора определяли через аукцион. Азамат изъявил желание заняться развитием придорожного сервиса. Уже полтора года занимается. Нашим требованиям все соответствует, тут всегда чисто", – продолжил он.
По его словам, дорожные службы регулярно проверяют исправность всего оборудования. Если что-то не работает, применяются штрафные санкции.
Арендатор пункта "Kazway" Азамат Шымденетов рассказал, что выручка в летний период доходит до 50 тысяч тенге в сутки, но бывает и по 15-20 тысяч тенге в сутки.
"Перед зимой мы кое-какие проблемные моменты исправили, поставили везде обогреватели. В выходные дни посещаемость такого пункта доходит до 150-180 человек в день", – отметил он.
"Для открытия этого пункта понадобилось 120 тысяч тенге. Ремонт мы не делали, все полностью было готово. Просто закупили товар. Для безопасности есть камеры, внутри и на улице. Мы также строго соблюдаем требования по содержанию пункта в чистоте. Кроме того, туалеты должны работать бесперебойно", – рассказал Азамат.
На участке Щучинск – Зеренда расположен теплый туалет вакуумного типа, который позволяет экономить расход воды. Аналогичные можно найти в самолетах и поездах "Тальго".
Сообщается, что этот туалет был построен на деньги инвесторов. Его стоимость оценивается в сумму более чем 20 миллионов тенге.
"Для нас основное требование – качественный сервис, чтобы все соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. Мы регулярно проверяем все эти моменты", – рассказал заместитель директора филиала дирекции платных автомобильных дорог НК "Казавтожол" Ерлан Рысбеков.
"Материал здесь антивандальный. Вы видите, здесь ручки дверные, которые не ломаются, освещение тоже. Пункт полностью автономный, водоснабжение свое, подогрев воды свой, отопление в помещении тоже свое. Мы два года несем гарантию по этим объектам", – отметил руководитель проекта от подрядной организации – Щучинского филиала ТОО "Казахдорстрой" Ниязбек Жананов.
По словам заместителя председателя правления компании "Казавтожол" Талгата Смагулова, на каждые 80 километров трассы будет один такой туалет. Общая стоимость проекта по установке таких пунктов придорожного сервиса – 15,3 миллиарда тенге. Он отметил, что территория вокруг павильонов также благоустраивается.
"Инвестиционный проект предусматривает установку 304 единиц санитарно-гигиенических узлов. В этом году мы запланировали установку 40 туалетов. Три компании изъявили желание взяться за эту работу. У нас много участков дорог ремонтируется, по мере ввода новых участков мы будем эту программу двигать по Казахстану. Она намечена на 2019-2021 годы", – дополнил он.