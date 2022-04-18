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​​​​​​​Презентован тепличный комплекс
Юмашев ​​​​​​​Фарид
корреспондент

Проект тепличного комплекса для Туркестанской области площадью 500 га презентован Премьер-министру Алихану Смаилову в Правительстве в ходе встречи с президентом АПХ «ЭКО-культура» Александром Рудаковым.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, инвестиционный проект предполагает создание более 8 тыс. рабочих мест. Планируемый срок реализации – 5 лет.

Премьер-министр отметил уникальность проекта на пространстве СНГ.

– Агропромышленный комплекс всегда являлся для нас важнейшей отраслью, которая имеет большой потенциал дальнейшего развития с учетом роста цен и спроса на сельхозпродукцию. Осуществление такого крупного проекта имеет для страны особое значение, – сказал Алихан Смаилов.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» работает с 2012 года. Основной вид его деятельности – овощеводство в закрытом грунте с круглогодичным производственным циклом. В состав АПХ входят действующие тепличные комплексы в нескольких областях России.

– Южный Казахстан – прекрас­ное место и по климатическим условиям, и по наличию трудовых ресурсов. Для осуществления проекта выбор не случайно пал именно на Туркестанскую область. Здесь хорошие погодные условия, благодаря чему можно спокойно выращивать зимние урожаи в пленочных теплицах. Это будет тепличный кластер для производства не только овощей, но и зелени, ягод, – проинформировал Александр Рудаков.

Руководитель российского агрохолдинга выразил намерение оказать агрономическую поддержку местным фермерам для большего синергетического эффекта, а также создать учебный центр по подготовке соответствующих кадров.

По итогам встречи стороны договорились о тщательной проработке вопросов, связанных с подведением инженерной инфраструктуры, инвестиционными субсидиями и финансированием проекта.

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