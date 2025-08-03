Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе

Президент
84

Глава государства отметил, что он придает приоритетное значение дальнейшей цифровизации, развитию искусственного интеллекта, а также созданию диверсифицированной транспортной инфраструктуры, чтобы превратить Казахстан в подлинный евразийский хаб международной грузовой торговли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев, выступая в Региональном центре ООН в Алматы, отметил, что долгосрочный мир и устойчивое развитие Афганистана имеет решающее значение для обеспечения региональной безопасности.

"Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности. Объем торговли между нашими странами неуклонно растет. Мы убеждены, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку. Человеческое достоинство и международное право неразрывно связаны между собой. Без усилий, направленных на их обеспечение, невозможно достижение прочной стабильности", – добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Цели устойчивого развития в качестве приоритета своей национальной стратегии.

"Достигнуто многое, но мы ни в коем случае не должны успокаиваться в реализации планов по ускорению экономического развития и удовлетворению правовых потребностей наших граждан. Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе в проведении глубоких экономических реформ и модернизации нашего общества на основе верховенства Закона и Порядка. Наша цель – построение по-настоящему Справедливого государства, в котором будут обеспечены права человека и соблюдены высокие экологические стандарты. Мы придаем приоритетное значение дальнейшей цифровизации, развитию искусственного интеллекта, а также созданию диверсифицированной транспортной инфраструктуры, чтобы превратить Казахстан в подлинный евразийский хаб международной грузовой торговли", – сказал он.

Президент призвал правительства, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе для достижения общего прогресса. Только совместными усилиями Центральная Азия сможет по-настоящему развиваться как регион стабильности, возможностей и устойчивого роста.

В завершение своей речи Президент выразил искреннюю признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за проявление высокой дипломатии и лидерства в непростое время. Он заверил, что Казахстан и впредь будет поддерживать усилия Генерального секретаря во главе всемирной Организации.

#Казахстан #ООН #Касым-Жомарт Токаев #визит #Антониу Гутерриш

Популярное

Все
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
Инвестиции в модернизацию карагандинских ТЭЦ превысили 44 млрд тенге
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Курсантки Нацгвардии выбрали путь военного врача
Сегодня – День работников транспорта
Монумент капитану Кудабаеву открыли в Центре миротворческих операций
Глава государства провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем
Генсек ООН: Казахстан всегда был центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей
Вековой юбилей празднует ветеран ВОВ Владимир Белозеров
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
Казахстанские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике
ХАМАС не разоружится до создания палестинского государства
Токаев: ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка
Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе
Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в мире
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Четыре медали принесли казахстанцы с самой престижной биологической олимпиады мира
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Более 24 миллионов тенге возвратили жителям области Абай за некачественные товары
Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Поиски пропавшего вертолета продолжаются круглосуточно - Минобороны
Пять медалей завоевал Казахстан на Международной олимпиаде по физике
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в…
Токаев: ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим…
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
Генсек ООН: Казахстан всегда был центром, несущим миру посл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]