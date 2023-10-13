Президент Кыргызстана встретил Токаева в резиденции "Ала-Арча"
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Через несколько минут начнется заседание Совета глав государств – участников СНГ
В государственной резиденции «Ала-Арча» главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В международном аэропорту Бишкека Касым-Жомарта Токаева встретил председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.