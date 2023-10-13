Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В международном аэропорту Бишкека главу нашего государства встретил председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Сегодня в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств – участников СНГ.