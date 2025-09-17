В ходе заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент Касым-Жомарт Токаев вручил ряду участников форума государственные награды, Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог, почетную медаль Съезда, а также отличительные знаки Послов доброй воли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Ордена «Достық» ІІ степени удостоены председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу, президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.

Медалью «Шапағат» награжден президент Организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур.

Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена заместителю Генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.

Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены:

1. верховный муфтий Арабской Республики Египет Назир Мухаммед Аяд;

2. председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин;

3. председатель Совета Улемов Республики Таджикистан Саидмукаррам Абдукодирзода;

4. префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джордж Джейкоб Кувакад;

5. митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Виталий Тупеко);

6. главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер;

7. главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф;

8. генеральный секретарь Международного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн;

9. президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари;

10. генеральный директор Организации исламского мира по образованию, науке и культуре Салим Мухаммед Аль-Малик;

11. генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев;

12. исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммед Эльсаноуси;

13. исполнительный вице-председатель, главного исполнительного директора Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марк Барри Левин;

14. директор Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Нихал Саад;

15. представитель главного ашкеназского раввина Израиля Шломо Менахем Кук.

Отличительными знаками Послов доброй воли отмечены:

1. генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак;

2. генеральный директор министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Аль-Сабри;

3. генеральный секретарь Евангелическо-лютеранского союза Мартина Лютера Михаэль Хюбнер;

4. уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев.