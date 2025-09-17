В ходе заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент Касым-Жомарт Токаев вручил ряду участников форума государственные награды, Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог, почетную медаль Съезда, а также отличительные знаки Послов доброй воли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Ордена «Достық» ІІ степени удостоены председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу, президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.
Медалью «Шапағат» награжден президент Организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур.
Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена заместителю Генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.
Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены:
1. верховный муфтий Арабской Республики Египет Назир Мухаммед Аяд;
2. председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин;
3. председатель Совета Улемов Республики Таджикистан Саидмукаррам Абдукодирзода;
4. префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джордж Джейкоб Кувакад;
5. митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Виталий Тупеко);
6. главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер;
7. главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф;
8. генеральный секретарь Международного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн;
9. президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари;
10. генеральный директор Организации исламского мира по образованию, науке и культуре Салим Мухаммед Аль-Малик;
11. генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев;
12. исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммед Эльсаноуси;
13. исполнительный вице-председатель, главного исполнительного директора Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марк Барри Левин;
14. директор Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Нихал Саад;
15. представитель главного ашкеназского раввина Израиля Шломо Менахем Кук.
Отличительными знаками Послов доброй воли отмечены:
1. генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак;
2. генеральный директор министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Аль-Сабри;
3. генеральный секретарь Евангелическо-лютеранского союза Мартина Лютера Михаэль Хюбнер;
4. уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев.