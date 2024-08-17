Президент: «Наследие Сатпаева является уникальной сокровищницей нашей нации»

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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов по поручению Главы государства принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 125-летия Каныша Сатпаева.

Празднование юбилея выдающегося казахского ученого, академика прошло на его родине – в Баянаульском районе Павлодарской области.

Открывая торжественное мероприятие, cпикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо от Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Каныш Сатпаев – прародитель современной казахской науки. Он основал Национальную академию наук, воспитал целое поколение квалифицированных ученых, сформировал новую исследовательскую систему. Поэтому День работников науки в нашей стране приурочен к его дню рождения. Один из самых выдающихся людей нашего народа открыл множество месторождений, которые сыграли ключевую роль в развитии отечественного производства. Наша страна до сих пор пользуется плодами его трудов. Наследие Сатпаева является уникальной сокровищницей нашей нации. Популяризация его трудов – наш общий долг. Я уверен, что проложенный Канышем Сатпаевым путь найдет продолжение в современной казахстанской науке, – говорится в поздравлении Главы государства.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, в свою очередь, отметил, что в этом году край Прииртышья богат на юбилеи.

«В этом году исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося казахского писателя, деятеля Алаш-орды Жусупбека Аймаутова. Также 120-летие выдающегося деятеля казахской археологии Алькея Маргулана, 110-летие со дня рождения Шакена Айманова. А сегодняшнее празднование юбилея Каныша Сатпаева – это поистине народный праздник, праздник науки», – сказал председатель Мажилиса.

В рамках празднования в урочище Мойылды Баянаульского района был построен этноаул К.Сатпаева. Здесь прошли республиканский айтыс акынов, соревнования по национальным видам спорта – кокпар, байге и қазақ күресі. В регионе была организована республиканская научно-практическая конференция «Феномен академика К.И.Сатпаева: вчера и сегодня» с презентацией книги о деятельности выдающегося ученого.