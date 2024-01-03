Президент назвал ценности, которые сделают страну сильнее – сенатор Рахметова

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Депутат Асем Рахметова на своей странице в Facebook высказала мнение о тех ориентирах, которые озвучил в своем интервью глава государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Amanat

«Президент подчеркнул, что «как прогрессивная нация, мы должны смотреть только вперёд», создавая основу для национального развития и укрепляя общенациональные ценности. Укрепление культа труда и продуктивного творчества, торжество силы знаний и креативного мышления, главенство принципа прагматизма и реалистичного отношения к жизни – эти ценности, по мнению Президента, являются фундаментом для устойчивого развития», - пишет она.

Касым-Жомарт Кемелевич подчеркивает, что для нового подъема нашей нации мы должны постоянно впитывать в себя все прогрессивное и избавляться от всего, что тянет страну назад. При этом история остается важной составляющей нашей общенациональной идентичности, и потому изучение прошлого и восстановление исторической справедливости всегда будет одной из приоритетных задач.

«Но наряду с этим важнее то, кем мы являемся сегодня. Нужно жить не прошлым, а будущим и уже сегодня делать все ради развития страны – «делом доказывать величие нашей нации». Глава государства назвал набор ценностей и качеств настоящих граждан и патриотов, которые сделают нашу нацию сильнее и позволят достичь успеха», - отмечает автор.

Это - единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность, бережливость. Президент призвал культивировать эти идеалы и тогда мы сможем сформировать новое качество нашей нации.

«Думаю, слова Главы государства станут не только руководством для действий на уровне государства, но и напоминанием каждому гражданину о важности активного участия в строительстве будущего. Вместе, как единое целое, мы можем создать общество, которое будет не только прогрессивным, но и преуспевающим, где каждый человек имеет свой вклад в общенациональное благополучие», - пишет Асем Рахметова.

А начать мы можем уже сегодня, продолжила она.

«Все начинается в семье, если уже дома мы начнем прививать эти ценности, а затем в детских садах, школе, университетах – то это уже будет новое поколение казахстанцев. И еще самое главное - воспитывать детей своим примером, на деле показывая, насколько важно хорошо учиться, достойно работать, быть честным и в скором времени мы увидим результат уже на уровне развития страны», - резюмировала сенатор.

 

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