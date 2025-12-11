Президент об Иране: «Наши братские народы связывают общая история, схожие традиции и культура»

История
117

Касым-Жомарт Токаев привел ряд сведений, касающихся истории казахско-иранских отношений

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент в своем выступлении подчеркнул, что Иран, пользующийся высоким авторитетом на международной арене, является надежным партнером Казахстана на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Наши братские народы связывают общая история, схожие традиции и культура. У меня есть ряд исторических данных. Например, Великий Шелковый путь проходил через территории современного Казахстана и Ирана. Великий Шелковый путь способствовал распространению технологий, религии, а также углублению культурно-духовных отношений. В иранских архивах сохранились записи о Казахском ханстве и о том, что казахи являются храбрым народом. Были установлены тесные отношения между ханом Тауке и шахом Султаном Хусейном. Сохранились исторические сведения о том, что представители посольств встречались в Москве, а иранский посол посетил Казахскую степь. Хан Абулхаир направил посла к Надир-шаху, выразив намерение развивать связи. Тайказан в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане был изготовлен в мастерской иранского мастера Абдул-Азиза Шарафуддина Тебризи. В казахском языке много персидских слов. Ученые считают, что доля персидских слов в нашем словарном запасе составляет 4%. Среди них такие слова, как астана (столица), пайда (польза), көрпе (одеяло), дәурен (эпоха), дәрі (лекарство), дәрумен (витамин), аула (двор), ораза (пост) и другие, – заявил он. 

По его словам, сегодня в городах Горган, Бендер-Туркмен и Гомбеде-Кавус провинции Голестан на севере Ирана проживает более 5 тысяч казахов. Поэма «Шахнаме» Фирдоуси и ее герои близки и народам Турана. Великий казахский поэт Абай был знаком с произведениями персидских поэтов, таких как Фирдоуси, Хафиз, Саади.

В копиях древних рукописей, привезенных иранской делегацией, содержатся сведения об истории и культуре Казахстана XVIII века. В 27 представленных рукописях содержится анализ социально-экономического положения Казахского ханства, его отношений с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации в Туркестане, а также действий Российской империи в отношении казахских регионов и ханств. Также речь идет о разведке месторождений и добыче угля, железа, меди, свинца и бирюзы в Казахской степи.

– Это очень интересные данные. Большое спасибо, г-н Президент, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что иранский народ по праву считается законным наследником великой древней цивилизации.

– Ваша страна соединяет Ближний Восток и Евразию. В последние годы Иран демонстрирует впечатляющий рост социально-экономического и научно-технического потенциала. Убежден, что эти достижения стали возможны благодаря Вашему упорному труду и взвешенной политике руководства Ирана. Казахстан искренне разделяет успехи Ирана и желает ему светлого будущего. Наша общая цель – укрепление единства двух народов и приумножение совместных достижений. Безусловно, в нынешнее непростое время консолидация усилий приобретает большое значение, – добавил он.

