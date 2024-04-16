Президент осмотрел Петропавловский гидроузел

Президент, Паводки
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Построенный в 1973 году объект служит для регулирования стока реки Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Как сообщил аким области Гауез Нурмухамбетов, паводки в регионе образовались по причине талого стока реки Есиль и прихода воды из Акмолинской области. Особенностью половодья текущего года стало формирование ледяных заторов, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Это привело к разрушению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов, находящихся в пойме реки Есиль. Он отметил, что в противопаводковых мероприятиях принимают активное участие 2500 волонтеров. В регион прибыло 300 тонн гуманитарной помощи, сообщает Акорда.

Командующий войсками регионального командования «Астана» Ержан Ибраев доложил главе государства о том, что по линии оборонного ведомства для ликвидации чрезвычайной ситуации в СКО задействовано 700 военнослужащих и 33 единицы техники. Основные усилия группировки сосредоточены на заготовке мешков с песком, оборудовании ограждающей защитной насыпи и укреплении имеющихся заграждений на подступах к районам Петропавловска и населенным пунктам Кызылжарского района. Всего с начала работ военными во взаимодействии с местными исполнительными органами оборудованы и укреплены защитные насыпи общей протяженностью более 15 км.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подвижном пункте управления с задачей отслеживания обстановки в режиме реального времени

Для этого задействованы разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой, который позволяет осуществлять круглосуточный облет и мониторинг изменений паводковой ситуации.

Директор РГП ПХВ «Казводхоз» по Северо-Казахстанской области Шугаип Ибатуллин сообщил Президенту о том, что Сергеевское водохранилище в 2022 году прошло многофакторную проверку, его техническое состояние признано удовлетворительным. На сегодняшний день оба водохранилища в регионе работают согласно штатному расписанию.

#паводок #Касым-Жомарт Токаев #СКО #рабочий визит

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