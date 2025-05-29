Президент: Ответные действия перед угрозами становятся все более разобщенными

Политика,Президент
152

В ходе своего выступления на Astana International Forum Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о глобальных конфликтах и о путях их решения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

«Стоящие перед нами угрозы, несомненно, носят транснациональный характер. Однако наши ответные действия становятся все более разобщенными. Институты глобального сотрудничества следует адаптировать в условиях более хрупкого, нестабильного и противоречивого мира.

Казахстан твердо убежден, что средние державы должны быть привержены справедливому и инклюзивному глобальному порядку, который требует переоценки подходов. Соответственно, средние державы, возможно, должны принять на себя большую ответственность», - заявил Президент.

#Токаев #мир #конфликты #угрозы

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Таяние ледников – проблема всего человечества
Нацелены на рост и развитие
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Вместо зеленых зон расширяются парковки
Трехдневная 13-я Казахстанская международная конференция по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2025 стартовала в Астане
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Учебник – не просто книга
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Айтыс на Шелковом пути
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Осуществить мечту поможет государство
Медпомощь становится оперативнее
Равнение на «Келешек мектептері»
Наступает беззаботная пора
Неограниченный потенциал партнерства
«Отмыться» будет сложнее
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Региональный экологический саммит в 2026 году пройдет в Каз…
Новаторская пилотная зона CryptoCity появится в Казахстане
«За цифрами скрывается более тревожная реальность»: Токаев …
Токаев: Решения о миллиардах людей не должны принимать лишь…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]