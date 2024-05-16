Президент подписал поправки по миграции

Общество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Текст закона публикуется в печати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы».

Законом:

- установлена уголовная ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания;

- для лиц, переселяющихся в регионы, определенные правительством, предусмотрено предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства;

- предусмотрено предоставление материальной помощи переселенцам и членам их семей в качестве государственной поддержки в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;

- предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Казахстана, нашей истории в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

- введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане;

- установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.

Законом также предусмотрены другие поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции населения.

#президент #закон #миграция

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