Президент подписал ряд законов

Президент

Текст законов публикуется в печати

Фото: t.me/aqorda_resmi

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Также подписаны следующие законы:

  • «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта»;
  • «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства»;
  • «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте».
#Казахстан #президент #законы

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