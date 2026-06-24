Президент подписал ряд законов

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Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Также подписаны следующие законы: