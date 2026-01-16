Президент подписал закон о банках и банковской деятельности в Казахстане

Банки и финансы
168

Разработка нового закона велась в рамках поручения Президента, озвученного в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Закон призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.

Закон разработан при активном участии экспертов, представителей международных организаций, таких как ЕБРР, МВФ, участников финансового рынка, а также использована передовая практика Европейского Центрального Банка, Банка Англии, Центрального Банка РФ и Центрального Банка ОАЭ. В результате удалось не только отразить актуальные вызовы и учесть мнение участников рынка, но и внедрить передовые международные подходы к регулированию банковской деятельности.

Новый закон о банках включает семь ключевых направлений.

Первое направление касается модернизации системы лицензирования и регулирования доступа на банковский рынок, в том числе предусматривает введение базовой банковской лицензии.

Вводится базовая банковская лицензия, которая упрощает выход новых участников на рынок и способствует усилению конкуренции. В отличие от универсальной лицензии базовая предусматривает ограничения по размерам активов, а также снижает требования к минимальному капиталу до 10 млрд тенге, системе управления рисками и надзорной нагрузке, что создает более гибкие условия регулирования при сохранении устойчивости системы.

При этом будут запрещены отдельные высокорисковые операции и сделки со связанными лицами. Новый подход особенно актуален для МФО, активно работающих с малым и средним бизнесом, в том числе в регионах, которые уже выразили заинтересованность в получении банковской лицензии.

Кроме того, усиливаются требования к небанковским организациям, предоставляющим финансовые услуги населению, а также создаются условия для развития исламского банкинга.

Второе направление связано с развитием поведенческого надзора и усилением защиты прав потребителей. Будет выстроена комплексная система надзора, сопоставимая по значимости с пруденциальным надзором. В основе регулирования заложен подход, который интегрирует принципы ответственности при управлении финансовыми продуктами, включая их разработку, рекламу, предоставление и мониторинг.

Третье направление касается механизмов урегулирования неплатежеспособных банков. Предполагается внедрение трехступенчатой системы, включающей усиленный надзор, режим восстановления финансовой устойчивости и режим урегулирования.

При первых признаках ухудшения финансового состояния банк будет переведен под усиленный надзор с актуализацией планов восстановления. В случае дальнейшего ухудшения запускается режим восстановления устойчивости с применением стабилизационных мер, а если банк признается неплатежеспособным, реализуется механизм урегулирования, предусматривающий назначение временной администрации и проведение оценки жизнеспособности.

Основная цель состоит в минимизации применения государственной поддержки, которая ограничивается только исключительными случаями для системно значимых банков, с минимальными рисками для финансовой системы.

Четвертое направление охватывает совершенствование банковского регулирования. Основой для данных изменений стали рекомендации по итогам оценки финансового сектора Казахстана (FSAP), проведенной МВФ и Всемирным банком в 2023 году.

Расширяются инструменты макропруденциального регулирования, а также устанавливаются квалификационные стандарты для руководителей ключевых блоков, расширяется сфера применения мотивированного суждения регулятора, ужесточаются требования к сделкам со связанными лицами и другие.

Пятое направление посвящено стимулированию кредитования и деловой активности в экономике. Будут созданы условия для дальнейшего развития синдицированных кредитов, создания гарантийного фонда для МСБ с участием банков, формирования условий для продвижения факторинга с целью расширения доступа к финансированию для субъектов МСБ и стимулирования деловой активности в экономике.

Шестое направление связано с оптимизацией структуры банковского законодательства.

Новый закон логически структурирован в соответствии с жизненным циклом банка — от его создания и лицензирования до процедур ликвидации, при этом исключены устаревшие и дублирующие нормы. Требования к акционерам и руководящему составу систематизированы и перенесены в отдельный закон «О государственном регулировании, контроле и надзоре», что повысит юридическую ясность и удобство применения норм для участников рынка.

Седьмое направление касается развития национальной цифровой финансовой инфраструктуры. Данный блок нацелен на формирование технологически продвинутой и устойчивой финансовой системы, предоставляющей правовую и техническую базу для дальнейшей цифровизации.

Также Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Тексты законов публикуются в печати.

#закон #банки

Популярное

Все
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Будет медицинский кластер
Определены топ-5 спортсменов Национальной гвардии
Январская свекла поспеет в апреле
Жить на родной земле
Дипломам открывают границы
Дорога к победе длиной в 25 лет
Из Алматы до Эвереста на велосипеде
Наблюдать и наслаждаться
Лед прочный, а шапки лучше привязывать
Черно-белая память
Джиу-джитсу, Янчик и пингвиненок
Право выбора и проблема привычки
О потенциале единого Парламента
Крепость, ставшая горкой
Баурсаком только любоваться!
Битвы дронов
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Тройной подарок
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Подотраслям предложено дружить
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Эксперты Нацбанка скорректировали прогнозы по инфляции
Прибыль казахстанских банков почти за год составила 2,5 тр…
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казах…
Снижать предельные ставки по ипотеке до 20% пока не будут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]