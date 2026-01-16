Разработка нового закона велась в рамках поручения Президента, озвученного в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Закон призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.

Закон разработан при активном участии экспертов, представителей международных организаций, таких как ЕБРР, МВФ, участников финансового рынка, а также использована передовая практика Европейского Центрального Банка, Банка Англии, Центрального Банка РФ и Центрального Банка ОАЭ. В результате удалось не только отразить актуальные вызовы и учесть мнение участников рынка, но и внедрить передовые международные подходы к регулированию банковской деятельности.

Новый закон о банках включает семь ключевых направлений.

Первое направление касается модернизации системы лицензирования и регулирования доступа на банковский рынок, в том числе предусматривает введение базовой банковской лицензии.

Вводится базовая банковская лицензия, которая упрощает выход новых участников на рынок и способствует усилению конкуренции. В отличие от универсальной лицензии базовая предусматривает ограничения по размерам активов, а также снижает требования к минимальному капиталу до 10 млрд тенге, системе управления рисками и надзорной нагрузке, что создает более гибкие условия регулирования при сохранении устойчивости системы.

При этом будут запрещены отдельные высокорисковые операции и сделки со связанными лицами. Новый подход особенно актуален для МФО, активно работающих с малым и средним бизнесом, в том числе в регионах, которые уже выразили заинтересованность в получении банковской лицензии.

Кроме того, усиливаются требования к небанковским организациям, предоставляющим финансовые услуги населению, а также создаются условия для развития исламского банкинга.

Второе направление связано с развитием поведенческого надзора и усилением защиты прав потребителей. Будет выстроена комплексная система надзора, сопоставимая по значимости с пруденциальным надзором. В основе регулирования заложен подход, который интегрирует принципы ответственности при управлении финансовыми продуктами, включая их разработку, рекламу, предоставление и мониторинг.

Третье направление касается механизмов урегулирования неплатежеспособных банков. Предполагается внедрение трехступенчатой системы, включающей усиленный надзор, режим восстановления финансовой устойчивости и режим урегулирования.

При первых признаках ухудшения финансового состояния банк будет переведен под усиленный надзор с актуализацией планов восстановления. В случае дальнейшего ухудшения запускается режим восстановления устойчивости с применением стабилизационных мер, а если банк признается неплатежеспособным, реализуется механизм урегулирования, предусматривающий назначение временной администрации и проведение оценки жизнеспособности.

Основная цель состоит в минимизации применения государственной поддержки, которая ограничивается только исключительными случаями для системно значимых банков, с минимальными рисками для финансовой системы.

Четвертое направление охватывает совершенствование банковского регулирования. Основой для данных изменений стали рекомендации по итогам оценки финансового сектора Казахстана (FSAP), проведенной МВФ и Всемирным банком в 2023 году.

Расширяются инструменты макропруденциального регулирования, а также устанавливаются квалификационные стандарты для руководителей ключевых блоков, расширяется сфера применения мотивированного суждения регулятора, ужесточаются требования к сделкам со связанными лицами и другие.

Пятое направление посвящено стимулированию кредитования и деловой активности в экономике. Будут созданы условия для дальнейшего развития синдицированных кредитов, создания гарантийного фонда для МСБ с участием банков, формирования условий для продвижения факторинга с целью расширения доступа к финансированию для субъектов МСБ и стимулирования деловой активности в экономике.

Шестое направление связано с оптимизацией структуры банковского законодательства.

Новый закон логически структурирован в соответствии с жизненным циклом банка — от его создания и лицензирования до процедур ликвидации, при этом исключены устаревшие и дублирующие нормы. Требования к акционерам и руководящему составу систематизированы и перенесены в отдельный закон «О государственном регулировании, контроле и надзоре», что повысит юридическую ясность и удобство применения норм для участников рынка.

Седьмое направление касается развития национальной цифровой финансовой инфраструктуры. Данный блок нацелен на формирование технологически продвинутой и устойчивой финансовой системы, предоставляющей правовую и техническую базу для дальнейшей цифровизации.

Также Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Тексты законов публикуются в печати.