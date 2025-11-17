Президент подписал закон об искусственном интеллекте

318

Законом введены основополагающие принципы функционирования систем искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Системы искусственного интеллекта определены в качестве объекта информатизации. Теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач. С учетом этого закреплен принцип ответственности и подконтрольности, в соответствии с которым собственники, владельцы, пользователи несут ответственность исходя из их роли в эксплуатации систем искусственного интеллекта. На собственников и владельцев возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем искусственного интеллекта.

Наряду с этим закреплены принципы законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли в принятии им решений, защиты данных и конфиденциальности, безопасности и защищенности.

Для защиты прав физических, юридических лиц, обеспечения правопорядка установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории Республики Казахстан систем искусственного интеллекта, обладающих рядом возможностей (использование подсознательных, манипулятивных или иных методов; сбор и обработка персональных данных с нарушением законодательства о персональных данных и их защите; другие возможности).

Для обеспечения осведомленности о результатах, созданных с применением искусственного интеллекта, введено требование о маркировке таких товаров, работ, услуг.

С учетом мировой практики создания платформ для форсирования создания и развития систем искусственного интеллекта введены законодательные основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта. Платформа будет использоваться для разработки, обучения, опытной эксплуатации платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта в течение ограниченного периода времени.

Текст закона публикуется в печати.

#закон #искусственный интеллект

Популярное

Все
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
В Казахстане начали применять протонную терапию
Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онкологией
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Египет повышает стоимость виз
Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили опекунами в Акмолинской области
В Дубае открыли самый высокий в мире отель
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
Токаев утвердил поправки в закон по вопросам ИИ и цифровизации
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Регламент работы врачей общей практики обновили в Казахстане
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Акмолинской области
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
На счету уже 18 медалей!
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Токаев утвердил поправки в закон по вопросам ИИ и цифровиза…
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых п…
В РК подключат ИИ для выявления поддельных рецептов на лека…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]