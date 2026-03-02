Глава государства выразил обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке с шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке и солидарности с братским народом Бахрейна в этот непростой период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии.

В свою очередь Король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил Президента Казахстана за неизменную поддержку и подтвердил стремление своей страны к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-бахрейнских отношений дружбы и партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.