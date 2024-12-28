Президент поручил уделить особое внимание родственникам погибших в авиакатастрофе казахстанцев

Глава государства также отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков в связи с трагедией, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства поручил Правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана, сообщает Акорда

Правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.

Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране.

В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Правительственной комиссии, заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, генерального прокурора Берика Асылова, председателя комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.