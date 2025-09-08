Фото: Акорда

Для повышения эффективности СЭЗ правительство на основе тщательной экспертизы должно подготовиться к принятию решительных мер. Можно привлечь к управлению специальными экономическими зонами частные компании, в том числе иностранные, предложил Глава государства.

Ключевыми двигателями экономического роста регионов также должны быть социально-предпринимательские корпорации. Однако на практике многие СПК ограничиваются управлением коммунальным имуществом и реализацией малозначимых проектов, не оказывающих существенного влияния на экономики регионов. Правительству необходимо превратить такие корпорации в полноценные институты развития.

Успешное привлечение инвестиций – это результат слаженной работы не только центральных, но и местных исполнительных органов.