Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев назвал неудовлетворительной работу специальных экономических зон в республике
Для повышения эффективности СЭЗ правительство на основе тщательной экспертизы должно подготовиться к принятию решительных мер. Можно привлечь к управлению специальными экономическими зонами частные компании, в том числе иностранные, предложил Глава государства.
Ключевыми двигателями экономического роста регионов также должны быть социально-предпринимательские корпорации. Однако на практике многие СПК ограничиваются управлением коммунальным имуществом и реализацией малозначимых проектов, не оказывающих существенного влияния на экономики регионов. Правительству необходимо превратить такие корпорации в полноценные институты развития.
Успешное привлечение инвестиций – это результат слаженной работы не только центральных, но и местных исполнительных органов.
«Для закрепления прямой ответственности всех акимов на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам нужно внедрить индекс инвестиционной привлекательности регионов. К данной работе, возможно, следует привлечь независимых экспертов.
Важнейший ключевой фактор создания благоприятного инвестиционного климата – макроэкономическая стабильность.
Но сегодня главная проблема – это высокая инфляция, которая «съедает» рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует, с ней сталкивается большинство государств, она по-сути универсальна, но в наших условиях приобрела особенно острый характер.
Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Преодолевать не вчера возникшие трудности следует с учетом передового мирового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры.
Правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната», - отметил Президент.