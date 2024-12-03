Президент поздравил Казахскую национальную консерваторию с 80-летием

Музыка, Президент, Культура
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Кузница музыкальных кадров страны отмечает юбилей

Фото: пресс-служба МКИ РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо коллективу Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, которое зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

«Юбилей консерватории – знаковое событие в духовной жизни нашей страны. За восемь десятилетий Казахская Национальная консерватория внесла огромный вклад в подготовку специалистов по сохранению и развитию нашей традиционной музыки. В стенах этого учебного заведения раскрыли свой талант и продемонстрировали всю мощь и своеобразие нашей музыкальной культуры знаменитые выпускники. И отрадно, что молодое поколение с достоинством приняло эту почетную эстафету и продолжает популяризировать нашу культуру по всему миру. Выражаю искреннюю признательность коллективу консерватории за ваш вклад в развитие нашего национального искусства. Желаю вам вдохновения и плодотворной работы!» - говорится в письме президента.

С 23 ноября по 3 декабря в рамках юбилейного марафона, приуроченного к 80-летию Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, прошел ряд мероприятий: концерты, мастер-классы, творческие встречи, международная конференция, выставка и другие мероприятия.

В торжественном мероприятии приняли участие внесшие неоценимый вклад в культурную сокровищницу страны Алибек Днишев, Айман Мусаходжаева, Джамиля Баспакова, Роза Рымбаева, Умитжан Джумакова, Марьям Кожамкулова, Алмас Алматов, Серик Еркимбеков, Карима Сахарбаева, Дюсен Касеинов, Алтынбек Коразбаев и другие деятели искусства, отметили в Минкультуры.

#президент #поздравление #юбилей #консерватория

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