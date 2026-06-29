Президент поздравил Национального лидера туркменского народа с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства поздравил Национального лидера туркменского народа с днем рождения, пожелав ему успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского Туркменистана.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном, основанного на многовековых узах дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Подчеркнув высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего взаимодействия.