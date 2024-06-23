Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником.

«Уважаемые сотрудники полиции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона и правопорядка, обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан. Общество возлагает на вас огромную ответственность и предъявляет высокие требования. Вы должны показывать образец профессионализма и эффективности, добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей. Важно, чтобы каждый из вас был примером безупречной честности, искреннего патриотизма, подлинного ответственного гражданства», - сказал лидер Казахстана.