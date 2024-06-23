Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Президент
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Правоохранители, подчеркнул глава государства, должны быть образцом профессионализма и внимательного отношения к проблемам людей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / АдильбекТауекелов

Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником.

«Уважаемые сотрудники полиции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона и правопорядка, обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан. Общество возлагает на вас огромную ответственность и предъявляет высокие требования. Вы должны показывать образец профессионализма и эффективности, добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей. Важно, чтобы каждый из вас был примером безупречной честности, искреннего патриотизма, подлинного ответственного гражданства», - сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что сотрудники полиции продолжат содействовать укоренению в стране принципа «Закон и Порядок», внося неоценимый вклад в построение справедливого государства и гармоничного общества.

Глава государства пожелал сотрудникам правоохранительных органов благополучия и успехов.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #день сотрудников полиции

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