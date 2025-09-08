Выступая с Посланием к народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед Казахстаном стоит стратегическая задача – стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве.

«Многие граждане высказывают недовольство состоянием вагонов. Важным шагом в решении этой застаревшей проблемы стал запуск в Астане вагоностроительного предприятия. При участии иностранного инвестора будет налажено производство современных пассажирских вагонов, оснащенных по передовым международным стандартам. За последние годы проведена масштабная работа по обновлению авиационной инфраструктуры. В прошлом году были открыты новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. В скором времени завершится строительство новых аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. Начато восстановление аэропорта в Аркалыке. Запуск этих проектов повысит экономическую активность в регионах, создаст новые рабочие места, придаст импульс развитию целого ряда смежных отраслей. Эта работа будет продолжена. В зоне особого внимания Правительства должно быть социально-экономическое развитие Торгайского региона», – сказал он.

Еще один важный вопрос – развитие воздушных грузоперевозок.

«Несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов. Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов. Этого можно добиться, в первую очередь путем создания Национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции «авиакарго» является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. Поэтому мы должны активнее развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей.

Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов. Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача – стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве. Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на Правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета Правительства на специальном заседании», – резюмировал Президент.