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Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе беседы Глава государства акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита Главы государства в Пекин в феврале 2022 года.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

К числу важных направлений работы вновь назначенного посла были также отнесены вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА.

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