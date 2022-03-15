Президент , Кадровые назначения
Президент произвел кадровые перестановки в армии Казахстана
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд распоряжений о кадровых перестановках в Вооруженных силах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, распоряжениями Главы государства:
Каракулов Кайдар Самигуллович освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг»;
Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования «Юг», он освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.