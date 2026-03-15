Президент провел брифинг для представителей СМИ

Президент
103

После голосования на референдуме по проекту новой Конституции Президент Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazprаvda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Тогжан Гани, корреспондент газеты «Время»:

– В мировой практике конституционная реформа занимает довольно продолжительное время, а у нас подготовка новой Конституции, ее обсуждение заняли непродолжительное время. Этот момент привлек к себе внимание и стал объектом критики международных наблюдателей. Как Вы оцениваете данный аспект, что думаете по этому поводу?

Президент:

- Я уже сказал, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени. Вы знаете, что в 2022 году вносились изменения в Конституцию. Уже тогда можно было принимать новую Конституцию, но мы воздержались от этого. И зародилась идея принять новую Конституцию. Я примерно два года назад приступил к работе. Я считал, что стране нужна новая Конституция. Наша страна должна быть, прежде всего, светским государством. Уверен, что это Конституция прогрессивного Казахстана. Мы должны работать на опережение, идти в ногу с прогрессом, а не отставать. Прежде всего, если мы не будем прогрессивной страной, мы утратим авторитет в глазах иностранных государств. Поэтому мы должны взять судьбу в свои руки. Мы должны усердно работать на благо страны. Это важнейшая цель, которая стоит перед нами.

Зулкарнай Ермурат, корреспондент телеканала Jibek joly:

– Некоторые эксперты высказывают предположение, что конституционная реформа – это подготовка к транзиту власти, будущим президентским выборам. Для чего понадобилась должность Вице-президента? Как Вы это прокомментируете?

Глава государства:

– Мне известно, что вокруг должности Вице-президента ходят разные разговоры. Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности Вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем. Я как Президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией – в 2029 году.

Айсултан Кульшманов, корреспондент информационного агентства Tengrinewskz:

– Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование всех международных конфликтов. Вы недавно подтвердили это в своих заявлениях по Ближнему Востоку. Вы также провели телефонные разговоры с лидерами стран Залива, где выразили сочувствие, но воздержались от разговора с Президентом Ирана. Не означает ли это, что Казахстан отошел от традиционной нейтральной позиции и занял сторону арабских стран?

Касым-Жомарт Токаев:

– Казахстан известен своим миролюбием. Мы всегда выступали за то, чтобы все конфликты решались мирными, дипломатическими средствами. Эта наша позиция неизменна. То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины. Я об этом говорил и на большом собрании недавно. Действительно, были телефонные разговоры с главами арабских стран Залива. Мы выразили солидарность с этими странами. Что касается Президента Ирана Пезешкиана, то недавно он был у нас с официальным визитом, произвел самое благоприятное впечатление. Он человек светских взглядов, кардиохирург. Я приветствовал его заявление в отношении того, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива. Он даже выразил извинения в этой связи от имени Ирана. Но затем его заявления были дезавуированы, фактически аннулированы. Иран атаковал и продолжает атаковать арабские страны Залива. Это говорит о том, что Президент Ирана не обладает полнотой власти. Это факт. Я не обвиняю никого, но я просто говорю о фактах. И думаю, что это связано с особенностями властной структуры в Иране. С одной стороны, это религиозная власть, которая определяет основные направления, принимает решения. Но есть и Президент, который формально является главой государства, но на самом деле он не является ключевой фигурой. Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан. Что касается иранского народа, то у нас большие симпатии к этому народу. Мы проявляем неизменное уважение к его культуре, к самобытной истории. Поэтому никакого отхода от нашей позиции нет. Мы были и остаемся миролюбивой страной.

Оксана Даирова, корреспондент информационного агентства Zakon.kz:

– Г-н Президент, могли бы Вы коротко, буквально в двух-трех словах, охарактеризовать проект новой Конституции?

Глава государства:

– Я уже говорил, это Конституция Справедливого Казахстана, это Конституция Закона и Порядка. Это Конституция, нацеленная на будущее. Данный Основной закон посвящен молодежи. Эта Конституция должна служить ориентиром, путеводителем прежде всего для молодежи. Это основное предназначение данной Конституции. Казахстан должен быть прогрессивной и современной страной. Это очень важная цель, которая стоит перед нами.

Боян Бркич, корреспондент телеканала Euronews:

– Вы не раз говорили, что Казахстан утверждает себя на международной арене как средняя держава. Ваша страна вошла в состав созданного Трампом Совета мира. Как Вы оцениваете будущее Совета мира в контексте текущего развития событий на Ближнем Востоке? Считаете ли Вы, что эта инициатива жизнеспособна или все-таки нет? Почему Вы приняли решение стать участником этой инициативы Дональда Трампа?

Президент:

– Прежде всего хотел бы отметить, что я испытываю большое уважение к Президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки. Говоря о Совете мира, отмечу, что меня привлекла сама идея этой инициативы, ее новаторский подход к решению наиболее сложных проблем международной повестки. Прежде всего, речь идет о сочетании традиционной дипломатии и возможностей крупного бизнеса, что должно принести реальную пользу обычным людям, особенно в секторе Газа. Народы во всем мире уже устали от бесконечных конференций, на которых принимаются резолюции благих пожеланий, эти резолюции читает лишь небольшое количество людей. Именно поэтому я считаю необходимым поддержать эту идею, поскольку она предлагает новый подход. Президент Трамп как человек производит впечатление сильной личности. Он смелый лидер. Убежден, что перспектива достижения мира на Ближнем Востоке, в частности, в Палестине, по-прежнему существует. И я искренне надеюсь на успешное будущее этой инициативы.

Свыше 14 тысяч казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом – МИД
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Глава партии Respublica проголосовал на референдуме
Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Спикер Мажилиса проголосовал на республиканском референдуме
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
Первые казахстанцы проголосовали на референдуме по новой Конституции
На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
Спикер Сената проголосовал на республиканском референдуме
ЦКР озвучила основные цифры по работе участков для голосования
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей голосуют на референдуме
На всех участках области созданы все условия: председатель атырауской теркомиссии референдума
«Народный вайб»: казахстанцы креативно голосуют на референдуме в регионах страны
Чемпионы страны сделали свой выбор
Референдум-2026: на избирательных участках в Павлодарской области созданы все условия
Молодёжь Казахстана впервые делает свой выбор на референдуме
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокуратура
Аида Балаева: Наша страна – на пути построения справедливого и прогрессивного Казахстана
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референ…
Президент поздравил Ербола Хамитова с золотой медалью на Па…
Президент обозначил приоритеты развития национальной вычисл…
Токаев поставил перед правительством задачу обеспечить глуб…

