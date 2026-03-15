Тогжан Гани, корреспондент газеты «Время»:

– В мировой практике конституционная реформа занимает довольно продолжительное время, а у нас подготовка новой Конституции, ее обсуждение заняли непродолжительное время. Этот момент привлек к себе внимание и стал объектом критики международных наблюдателей. Как Вы оцениваете данный аспект, что думаете по этому поводу?

Президент:

- Я уже сказал, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени. Вы знаете, что в 2022 году вносились изменения в Конституцию. Уже тогда можно было принимать новую Конституцию, но мы воздержались от этого. И зародилась идея принять новую Конституцию. Я примерно два года назад приступил к работе. Я считал, что стране нужна новая Конституция. Наша страна должна быть, прежде всего, светским государством. Уверен, что это Конституция прогрессивного Казахстана. Мы должны работать на опережение, идти в ногу с прогрессом, а не отставать. Прежде всего, если мы не будем прогрессивной страной, мы утратим авторитет в глазах иностранных государств. Поэтому мы должны взять судьбу в свои руки. Мы должны усердно работать на благо страны. Это важнейшая цель, которая стоит перед нами.

Зулкарнай Ермурат, корреспондент телеканала Jibek joly:

– Некоторые эксперты высказывают предположение, что конституционная реформа – это подготовка к транзиту власти, будущим президентским выборам. Для чего понадобилась должность Вице-президента? Как Вы это прокомментируете?

Глава государства:

– Мне известно, что вокруг должности Вице-президента ходят разные разговоры. Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности Вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем. Я как Президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией – в 2029 году.

Айсултан Кульшманов, корреспондент информационного агентства Tengrinewskz:

– Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование всех международных конфликтов. Вы недавно подтвердили это в своих заявлениях по Ближнему Востоку. Вы также провели телефонные разговоры с лидерами стран Залива, где выразили сочувствие, но воздержались от разговора с Президентом Ирана. Не означает ли это, что Казахстан отошел от традиционной нейтральной позиции и занял сторону арабских стран?

Касым-Жомарт Токаев:

– Казахстан известен своим миролюбием. Мы всегда выступали за то, чтобы все конфликты решались мирными, дипломатическими средствами. Эта наша позиция неизменна. То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины. Я об этом говорил и на большом собрании недавно. Действительно, были телефонные разговоры с главами арабских стран Залива. Мы выразили солидарность с этими странами. Что касается Президента Ирана Пезешкиана, то недавно он был у нас с официальным визитом, произвел самое благоприятное впечатление. Он человек светских взглядов, кардиохирург. Я приветствовал его заявление в отношении того, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива. Он даже выразил извинения в этой связи от имени Ирана. Но затем его заявления были дезавуированы, фактически аннулированы. Иран атаковал и продолжает атаковать арабские страны Залива. Это говорит о том, что Президент Ирана не обладает полнотой власти. Это факт. Я не обвиняю никого, но я просто говорю о фактах. И думаю, что это связано с особенностями властной структуры в Иране. С одной стороны, это религиозная власть, которая определяет основные направления, принимает решения. Но есть и Президент, который формально является главой государства, но на самом деле он не является ключевой фигурой. Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан. Что касается иранского народа, то у нас большие симпатии к этому народу. Мы проявляем неизменное уважение к его культуре, к самобытной истории. Поэтому никакого отхода от нашей позиции нет. Мы были и остаемся миролюбивой страной.

Оксана Даирова, корреспондент информационного агентства Zakon.kz:

– Г-н Президент, могли бы Вы коротко, буквально в двух-трех словах, охарактеризовать проект новой Конституции?

Глава государства:

– Я уже говорил, это Конституция Справедливого Казахстана, это Конституция Закона и Порядка. Это Конституция, нацеленная на будущее. Данный Основной закон посвящен молодежи. Эта Конституция должна служить ориентиром, путеводителем прежде всего для молодежи. Это основное предназначение данной Конституции. Казахстан должен быть прогрессивной и современной страной. Это очень важная цель, которая стоит перед нами.

Боян Бркич, корреспондент телеканала Euronews:

– Вы не раз говорили, что Казахстан утверждает себя на международной арене как средняя держава. Ваша страна вошла в состав созданного Трампом Совета мира. Как Вы оцениваете будущее Совета мира в контексте текущего развития событий на Ближнем Востоке? Считаете ли Вы, что эта инициатива жизнеспособна или все-таки нет? Почему Вы приняли решение стать участником этой инициативы Дональда Трампа?

Президент:

– Прежде всего хотел бы отметить, что я испытываю большое уважение к Президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки. Говоря о Совете мира, отмечу, что меня привлекла сама идея этой инициативы, ее новаторский подход к решению наиболее сложных проблем международной повестки. Прежде всего, речь идет о сочетании традиционной дипломатии и возможностей крупного бизнеса, что должно принести реальную пользу обычным людям, особенно в секторе Газа. Народы во всем мире уже устали от бесконечных конференций, на которых принимаются резолюции благих пожеланий, эти резолюции читает лишь небольшое количество людей. Именно поэтому я считаю необходимым поддержать эту идею, поскольку она предлагает новый подход. Президент Трамп как человек производит впечатление сильной личности. Он смелый лидер. Убежден, что перспектива достижения мира на Ближнем Востоке, в частности, в Палестине, по-прежнему существует. И я искренне надеюсь на успешное будущее этой инициативы.